Erdoğan: Suudi istihbaratçı 'Bunu yapan eroin almış' dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaşıkçı cinayetinin ses kaydını dinleyen Trump'ın, Merkel'in ve Macron'un ciddi derecede rahatsız olduğunu söyledi. Erdoğan, kaydı dinleyen Suudi istihbaratçının, "Bunu yapan herhalde eroin almış" diyerek şoke olduğunu da sözlerine ekledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris ziyareti dönüşünde kendisini izleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetinin ses kaydını dinleyen ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ciddi derecede rahatsız olduğunu söyledi. Erdoğan, Suudi istihbaratçının "Bunu yapan herhalde eroin almış" diyerek şoke olduğunu belirtti.

İDLİB VE FIRAT'IN DOĞUSU

Trump'ın İdlib konusuna çok önem verdiğini belirten Erdoğan, "Oradaki başarımızı takdirle karşılıyor, övüyor. YPG konusunda da bazı konularda kendi aralarında bir iletişimsizlik var gibi geliyor bana. 'Bu konuda da beraber yapabileceğimiz çok şey olabilir' dedim. Fırat'ın doğusunu görüyorsunuz çözemiyoruz ve burada farklı gelişmeler var. Bu konuda gerek Mevlüt Bey ve gerekse Savunma bakanımızın muhatapları ile yapacakları çalışmalar inşallah bizi daha rahatlatacaktır." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

KAŞIKÇI'NIN KATİLLERİ

"Kaşıkçı cinayetini konuşurken görüşmemize Merkel ile Macron'u da dahil ettik. Bu cinayetin önceden planlanmış olduğu; emrin Suud'daki üst makamlardan geldiği ortada. Kendisine sonsuz saygı duyduğum Hadim'ül-Harameyn Kral Selman hakkında benim bu tür bir şey düşünmem asla mümkün değil. Ancak biz, talimatı verenin kim olduğunun da ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Katilleri sağda solda aramaya gerek olmadığını Sayın Trump'a da söyledim. Katiller bu 18'in (cinayet öncesi Türkiye'ye gelen 15 kişi de dahil, Suudi Arabistan'da görevden alınanlar) içindedir. Cinayet talimatını kimin verdiği de ortaya çıkarılmalıdır. Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti ne oldu? Gömüldü ise nereye defnedildi? Yoksa parçalanıp kaçırıldı mı? Bizler uluslararası düzeyde de bu olayın takipçisi olacağız."



"SUUDİ İSTİHBARATÇILAR ŞOKE OLDU"

"Biz bu cinayetle ilgili ses kayıtlarını bizden isteyenlerin hepsine dinlettik. İstihbarat örgütümüz hiçbir şeyi saklamadı. Suudiler dahil, ABD, Fransa, Kanada, Almanya, İngiltere kim istediyse hepsine dinlettik. Kayıt gerçekten bir felaket. Hatta Suudilerin istihbaratçısı, kaydı dinlediğinde, 'Herhalde bu eroin almış; bunu ancak eroin alan birisi yapar' diyecek kadar şok oldu."

"LİDERLER CİDDİ RAHATSIZ OLDU"

"Reflekslerinden hareketle, bu cinayetten çok ciddi manada rahatsız olduklarını hissediyorum. Sayın Trump'ta, Sayın Merkel'de ve Sayın Macron'da da bunu müşahede ettim. Kendi istihbaratlarının verdiği bilgilerle bu işi çok daha farklı bir konuma oturtacaklardır. ABD Kongresi de, bu konuda CIA'dan bilgilendirme istedi. Bu bilgilendirme yapılınca bakışın değişeceğini düşünüyorum."