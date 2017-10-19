Erdoğan tekrarladı: İstifa etmeyene gereği yapılır!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari'yi, Beştepe'de resmi törenle karşıladı. Sonrasında Erdoğan ve Buhari başbaşa görüşme ile heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu. Terörle mücadeleye ilişkin Erdoğan, "Nijerya'da eli kanlı terör örgütleri nasıl varsa Nijerya yönetimleri onlarla nasıl bir mücadeleyi yapıyorsa Türkiye'nin de terör örgütleri ile böyle bir mücadelesi var. Terör konusunda aynı kaderi paylaşıyoruz. Bizim nazarımızda Boko Haram'la FETÖ ya da DEAŞ arasında hiçbir fark olmadığını ifade etmek istiyorum. Adı, iddiası, amacı ne olursa olsun, bu örgütlerin tamamı masumların kanlarıyla beslenen katil sürüleridir. Terör örgütleri ile mücadelede Nijeryalı dostlarımızın yanındayız. FETÖ ile mücadelede aynı işbirliğini bekliyoruz. Bu konuyu bugün masaya yatırdık" açıklamasında bulundu.
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