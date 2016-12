Erdoğan: Teröre karşı seferberlik ilan ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 32. Muhtarlar Toplantısı’nda konuşutu. Son zamanlardaki terör olaylarına değinen Erdoğan, teröre karşı seferberlik ilan ettiğini söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin çabalarıyla Halep'in doğusunda sağlanan ateşkesle ilgili "Sivillerin ve muhaliflerin Doğu Halep'ten çıkartılması için bir tahliye süreci başlıyor umudundaydık ki tekrar ne yazık ki füzeler atılmaya başlandı. Bugün Sayın Putin'le akşama doğru tekrar görüşmem olacak. Sahadaki durum çok kırılgan ve karmaşık. Temkinli hareket ediyoruz" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana, Bilecik, Burdur, Bursa, Giresun, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Mersin, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Yozgat ve Zonguldak'tan gelen muhtarları Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda verilen öğle yemeğinde ağırladı. Yemek öncesi, 32'nci Muhtarlar Toplantısı'nda hitap eden Erdoğan, terör örgütlerine karşı milli seferberlik ilan ettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anayasa'mızın 104'üncü maddesine göre, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başı olarak PKK'sıyla, DEAŞ'ıyla, FETÖ'süyle, DHKP-C'siyle adı, söylemi, yöntemi ne olursa olsun tüm terör örgütlerine karşı milli bir seferberlik ilan ediyorum. Bundan sonra dağdaki teröriste de, şehirdeki teröriste de, onları destekleyen hiç kimseye bir an bile huzur yok, rahat yok, bu böyle biline. Tüm güvenlik güçlerimize sesleniyorum; terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı devletiniz de milletimiz de sizin yanınızdadır, arkanızdadır. Yetkilerinizi sonuna kadar kullanmaktan asla çekinmeyin" diye konuştu.





"SAHADAKİ DURUM ÇOK KIRILGAN VE KARMAŞIK"



Türkiye'nin çabalarıyla Halep'in doğusunda sağlanan ateşkesle ilgili değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşeceğini açıkladı. Halep'te yaşanan gelişmelerin takip edildiğini belirten Erdoğan, "Yoğun bir müzakere sürecinin ardında dün akşam ateşkes sağlandı. Bizzat takip ettiğim bu müzakereler neticesinde şimdi sivillerin ve muhaliflerin Doğu Halep'ten çıkartılması için bir tahliye süreci başlıyor umudundaydık ki tekrar ne yazık ki füzeler atılmaya başlandı. Yine takip ediyoruz. Bugün Sayın Putin'le akşama doğru tekrar görüşmem olacak. Dışişleri Bakanı'mız, MİT Müsteşarı'mız takip ediyor. Sahadaki durum çok kırılgan ve karmaşık. Nitekim daha varılan uzlaşmanın üzerinden saatler geçmeden rejim güçleri ateşkesi bozup, yeniden sivillere saldırmaya başladı. O yüzden temkinli hareket ediyoruz. Arkadaşlarımız gece gündüz bu konuyu takip ediyor" dedi.





"ATEŞKESİN HAYATA GEÇİRİLMESİ HALEP'TEKİ MASUMLAR İÇİN BELKİ DE SON UMUT"



Halep'teki insani kriz üzerinden Birleşmiş Milletler'e (BM) seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "Halep'ten kurtulan kardeşlerimize insani yardım ulaştırmak için bütün tedbirleri aldık. Ey, Birleşmiş Milletler neredesin? Her türlü desteği biz vermeye hazırız, vereceğiz; ama bir koridor, bunun için gayret sarf ediyoruz. İdlib ve civarına gideceklerin yanı sıra Türkiye'ye gelebilecek olanlar için de hazırlıklarımız tamam. Türkiye'ye mi gelecekler, onları da bağrımıza basmaya hazırız. Ufacık yavruların nasıl ölüme baş başa kaldığını görüyorsunuz; ama insanlık buna sessiz. Utanmadan, sıkılmadan hala yok öyle, yok böyle konuşup duruyorlar. Türkiye'nin girişimi ve yoğun çabalarıyla varılan bu ateşkesin hayata geçirilmesi Halep'teki masumlar için belki de son umuttur. Bu yüzden bütün tarafları ve uluslararası toplumu bu ateşkese riayet etmeye ve destek olmaya davet ediyorum. İnsani koridor derhal ve hiçbir engelleme olmadan açılmalı ve masum insanların Doğu Halep'ten salimen çıkmasına izin verilmelidir"





"REJİMİN CİNAYETLERİ KARŞISINDA BİZ SESSİZ KALMAYACAĞIZ"



BM başta olmak üzere uluslararası toplumu Halep konusunda harekete geçirmek için gereken çabanın gösterileceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Esed rejimi Halep'te açıkça savaş suçu, insanlık suçu işlemektedir. Bu gerçeği ona destek verenler dahil artık herkesin görmesi gerekiyor. 600 binden fazla insani katleden, kimyasal silah kullanan, her tür insanlık dışı eylemi gerçekleştiren bu rejimin cinayetleri karşısında biz sessiz kalamayız ve kalmayacağız. BM başta olmak üzere uluslararası toplumu harekete geçirmek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Dün yeni BM Genel Sekreteri ile yaptığım görüşmede bu konunun aciliyetini bir kez daha dile getirdim. Bu hafta yapacağım temaslarda da aynı hususu dünya liderlerinin dikkatine getirmeye devam edeceğim" diye konuştu.