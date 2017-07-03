Erdoğan: Uçak gemimizi de yapacağız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemiz bir savaş gemisi tasarlayan ve inşa eden 10 ülke arasındadır. Milgem projeleri artık daha da kısa zamanlarda gerçekleşme fırsatı bulacaktır. Milgem, örnek bir projedir. İnşallah biz uçak gemimizi de yapacağız. Bu konuda kararlıyız' dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kınalıada Korveti Denize İndirme Töreni ve İstanbul Fırkateyni İnşaa Başlangıç Töreni’nde konuştu. İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları: "Gerek milli savunma ve güvenlik ihtiyaçlarımızın karşılamasında gerekse uluslararası sorumluklarımızın yerine getirilmesine teknolojik bağımsızlığın önemi giderek artmaktadır. Herhangi bir alanda muadil ürünler ve projeler arasında mutlaka kendi firmalarımızı kendi milli kuruluşlarımızı tercih etmek durumundayız. Acil ihtiyaçları dışarıdan tedarik etme yoluna gitsek bile planlarımızın omurgası yerli firmalara dayanmaz zorundadır. Şayet 15 yıldır bu yöntemi takip etmiyor olsaydık bugün ülkemize uygulanan örtülü ambargolar nedeniyle terörle mücadeleyi de sınır dışı operasyonları da yürütemez hale gelirdik. Kimi umursamazlıktan kimi de buram buran art niyet kokan haberleri zaman zaman alıyorum. Böyle bir tavır içine girenler karşılarında bizzat bizi bulurlar.

UÇAK GEMİSİ YAPACAĞIZ

Askeri gemi inşası hele hele denizaltı inşası savunma sanayi alanında iftihar verici başarı ortaya koyduğumuz alandır. Ülkemiz bir savaş gemisi tasarlayan ve inşa eden 10 ülke arasındadır.

KINALIADA DENİZE İNDİRİLDİ

MİLGEM projesi kapsamında TCG Heybeliada "Ada" sınıfı korveti 2011 yılında, TGC Büyükada Korveti 2013’de hizmete girmişti. Halen kritik görevlerde kullanılan bu iki geminin yanı sıra Projenin 3. Gemisi TGC Burgazada Korveti de 2014’de denize indirildi. Halen milli dizayn ve entegrasyonları devam eden geminin 2018’de teslim edilmesi bekleniyor. Projenin Ada sınıfı son Korveti Kınalıada da bugün kızaktan indi. 20 ayda inşa edilen geminin, 2019’da teknik donanımlarıyla birlikte göreve hazır olması bekleniyor.



Toplam 8 gemiden oluşan MİLGEM projesinin beşinci gemisi İstanbul fırkateyninin ilk kaynağı da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. Ada sınıfı korvetler ege harekat sahasını kapsayan kıyıya yakın harekatın gereklerini karşılamak üzere dizayn edilirken,açık denizlerde, uzun menzilli etkin silahlarla donatılan İ sınıfı fırkateyn ihtiyacı da hayata geçiriliyor. Bu ihtiyacı bugün ilk kaynağı yapılacak İstanbul Fırkateyni karşılayacak. Fırkateynin 3.5 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

KINALIADA KORVETİNİN ÖZELLİKLERİ

99.5 metre boyundaki Kınalıada Korveti, 4.4 metre genişliğinde. Gemide, milli 3 boyutlu arama radarı, milli sensörler, milli lazer ikaz sistemi, milli sonar, milli torpido tespit ve karıştırma sistemleri ile, milli top, milli savaş yönetim sistemi, milli kızılötesi iz yönetimi sistemi ve Milli muharebe uydu sistemi gibi tamamen yerli imkanlarla donatıldı.

İSTANBUL FIRKATEYNİ ÖZELLİKLERİ

Ada sınıfı korvetlere kıyasla daha uzun menzilli ve daha etkin silahlarla donatılacak İ Sınıfı İstanbul Fırkateyni daha etkin komuta kontrol ve savaş sistemlerine sahip olacak. 113 boyundaki geminin 14 metre genişlikte olacak. Sensörleri, silahları ve elektronik sistemleri tamamen milli imkanlarla hayata geçirilecek. Bu sistemler arasında satıhtan satıha güdümlü mermi dikek atım sistemi, 25 mm milli top, milli nokta hava savunma silah sistemi, ve milli dekoy atım sistemi bulunuyor. Askeri gemi inşası hele hele denizaltı inşası savunma sanayi alanında iftihar verici başarı ortaya koyduğumuz alandır. Ülkemiz bir savaş gemisi tasarlayan ve inşa eden 10 ülke arasındadır. Milgem projeleri artık daha da kısa zamanlarda gerçekleşme fırsatı bulacaktır. Milgem, örnek bir projedir. İnşallah biz uçak gemimizi de yapacağız. Bu konuda kararlıyız."MİLGEM projesi kapsamında TCG Heybeliada "Ada" sınıfı korveti 2011 yılında, TGC Büyükada Korveti 2013’de hizmete girmişti. Halen kritik görevlerde kullanılan bu iki geminin yanı sıra Projenin 3. Gemisi TGC Burgazada Korveti de 2014’de denize indirildi. Halen milli dizayn ve entegrasyonları devam eden geminin 2018’de teslim edilmesi bekleniyor. Projenin Ada sınıfı son Korveti Kınalıada da bugün kızaktan indi. 20 ayda inşa edilen geminin, 2019’da teknik donanımlarıyla birlikte göreve hazır olması bekleniyor.Toplam 8 gemiden oluşan MİLGEM projesinin beşinci gemisi İstanbul fırkateyninin ilk kaynağı da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. Ada sınıfı korvetler ege harekat sahasını kapsayan kıyıya yakın harekatın gereklerini karşılamak üzere dizayn edilirken,açık denizlerde, uzun menzilli etkin silahlarla donatılan İ sınıfı fırkateyn ihtiyacı da hayata geçiriliyor. Bu ihtiyacı bugün ilk kaynağı yapılacak İstanbul Fırkateyni karşılayacak. Fırkateynin 3.5 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.99.5 metre boyundaki Kınalıada Korveti, 4.4 metre genişliğinde. Gemide, milli 3 boyutlu arama radarı, milli sensörler, milli lazer ikaz sistemi, milli sonar, milli torpido tespit ve karıştırma sistemleri ile, milli top, milli savaş yönetim sistemi, milli kızılötesi iz yönetimi sistemi ve Milli muharebe uydu sistemi gibi tamamen yerli imkanlarla donatıldı.Ada sınıfı korvetlere kıyasla daha uzun menzilli ve daha etkin silahlarla donatılacak İ Sınıfı İstanbul Fırkateyni daha etkin komuta kontrol ve savaş sistemlerine sahip olacak. 113 boyundaki geminin 14 metre genişlikte olacak. Sensörleri, silahları ve elektronik sistemleri tamamen milli imkanlarla hayata geçirilecek. Bu sistemler arasında satıhtan satıha güdümlü mermi dikek atım sistemi, 25 mm milli top, milli nokta hava savunma silah sistemi, ve milli dekoy atım sistemi bulunuyor.