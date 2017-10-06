Erdoğan ve Gökçek görüştü. İlk açıklama Gökçek'ten

Son günlerde istifasının istendiği öne sürülen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Görüşme sonrası ilk açıklama Gökçek'ten geldi

Erdoğan ve Gökçek görüştü. İlk açıklama Gökçek'ten

Son günlerde AKP'de istifa iddiaları gündemdi. Bazı belediye başkanları istifa ederek görevi bırakırken, bazı belediye başkanlarının da istifasının istendiği öne sürüldü. Bu isimlerden biri de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek oldu. Gökçek istifa edecek mi etmeyecek mi? söylentileri sürerken, dün Gökçek'in Erdoğan'ı ile görüşmesi ise bu söylentileri artırdı.

Gökçek'li birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur da uzun süredir Erdoğan'dan randevu talep ediyordu. Beklenen görüşme ise dün akşam gerçekleşti.


İlk açıklama Gökçek'ten


Görüşme sonrası Cumhurbaşkanlığı'ndan bir açıklama yapılmadı. Ancak Gökçek, sosyal medya hesabı Twitter'dan bazı açıklamalar yaptı. Gökçek hesabından şunları paylaştı: “Sayın Cumhurbaşkanımdan randevu talep etmiştim. Bu gece görüştük. Sayın Cumhurbaşkanıma Külliye’nin karşısına yapılacak müze ile ilgili projenin tüm detaylarını sundum. Ayrıca Büyükşehir’in devam eden projeleri konusunda çeşitli bilgiler verdim. Kamuoyunun bilgisine...”
Etiketler; #melih gökçek #erdoğan #cumhurbaşkanı
Önceki Haber
İzmir'de mucize gibi kurtuluş!
Sonraki Haber
İzmir Büyükşehir'de aksiyon dolu anlar!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.