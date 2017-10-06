Erdoğan ve Gökçek görüştü. İlk açıklama Gökçek'ten

Son günlerde AKP'de istifa iddiaları gündemdi. Bazı belediye başkanları istifa ederek görevi bırakırken, bazı belediye başkanlarının da istifasının istendiği öne sürüldü. Bu isimlerden biri de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek oldu. Gökçek istifa edecek mi etmeyecek mi? söylentileri sürerken, dün Gökçek'in Erdoğan'ı ile görüşmesi ise bu söylentileri artırdı.
Gökçek'li birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur da uzun süredir Erdoğan'dan randevu talep ediyordu. Beklenen görüşme ise dün akşam gerçekleşti.
İlk açıklama Gökçek'ten
Görüşme sonrası Cumhurbaşkanlığı'ndan bir açıklama yapılmadı. Ancak Gökçek, sosyal medya hesabı Twitter'dan bazı açıklamalar yaptı. Gökçek hesabından şunları paylaştı: “Sayın Cumhurbaşkanımdan randevu talep etmiştim. Bu gece görüştük. Sayın Cumhurbaşkanıma Külliye’nin karşısına yapılacak müze ile ilgili projenin tüm detaylarını sundum. Ayrıca Büyükşehir’in devam eden projeleri konusunda çeşitli bilgiler verdim. Kamuoyunun bilgisine...”