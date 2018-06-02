Erdoğan yine 'biz yaptık' dedi ama...

Erdoğan, Adıyaman Mitinginde yaptığı konuşmada "Adıyaman'da havalimanı var mıydı? Biz yaptık biz" dedi. Ancak Adıyaman Havalimanı AKP iktidara gelmeden 4 yıl önce hizmete girmişti

Erdoğan yine 'biz yaptık' dedi ama...
02 Haziran 2018 Cumartesi 09:17

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Adıyaman’da düzenlediği bir mitingle halka hitap etti. Burada yaptığı konuşmada partisinin iktidarı döneminde yapılan yatırımlara değinen Erdoğan, “Yatırım bizim işimiz. Havalimanları bizim işimiz. Adıyaman’da havalimanı var mıydı? Biz yaptık biz. Yaparsa Ak Parti yapar” dedi.

Ancak Adıyaman Havalimanı AKP iktidara gelmeden 4 yıl önce hizmete girmişti. Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Adıyaman Havalimanı 1998 yılında hizmete girdi. 2001 yılına kadar da düzenli seferler devam etti. Ancak Türk Hava Yolları tarafından düzenlenen tarifeli seferler 2001-2005 arasında durduruldu. 2005’ten sonra yeniden başladı. 2011 yılında ise havalimanı yeniden inşa edilmeye başlandı ve 2014’te yeniden hizmete başladı.

Etiketler; #erdoğan #adıyaman mitingi #adıyaman havalimanı
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