Erken seçime gidilecek mi? Erdoğan açıkladı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim tartışmaları ile ilgili açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Anayasa görüşmelerinin sürdüğünü belirten Erdoğan, öyle ya da böyle 8 maddenin geçtiğini ancak mecliste çirkin olayların da olduğunu söyledi. Herkesin demokratik hakkını kürsüde kullanması gerektiğini söyleyen Erdoğan, ancak başından beri öyle gerçekleşmediğini de vurguladı.



Bu hafta görüşmelerin tamamlanacağını belirten Erdoğan, daha sonra da millete gideleceğini söyledi. Milletin bu kararı vereceğini de belirten Erdoğan, 'Öyleyse bu telaş niye?' diye sordu. İkide bir tek adamcılık lafının edildiğini de belirten Erdoğan, "Türkiye’de tek adamcılık konuşulacaksa, tek adamcılığın Türkiye’de tek uygulamasını yapan parti CHP’dir. Daha da ileri gittiler. İl başkanlarının bu ülkede valilik, belediye başkanlığını yaptıklarını biliriz. Kimi nereden dolanıp da aldatmaya kalkacaksınız." dedi.



Gelişmiş ülkelerde başkanlık veya yarı başkanlık sisteminin olduğunu iddia eden Erdoğan, önemli olanın ise başarılı yöneticiler siyasetçiler olduğunu söyledi. Koalisyon hükümetlerinin yaşandığını da belirten Erdoğan, ancak hiçbirinin istikrarlı olmadığını da iddia etti.



ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI



Erken seçim tartışmaları ile ilgili de konuşan Erdoğan, erken seçimi düşünmediklerini ancak parlamentoyu çalışamaz hale getirirlerse düşünüleceğini de söyledi. Kavgaya, gürültüye gerek olmadığını da söyleyen Erdoğan, bu hafta kalan maddeler geçerse, bunun ikinci turunun da olduğunu daha sonra da millete gidileceğini tekrarladı.



DÖVİZDEKİ HAREKETLİLİK



Dövizdeki hareketlilikle ilgili de konuşan Erdoğan, yine aynı çağrıyı yaptı; "bozdurun". Bir konuşma yapıyorsunuz yükseliyor, bir konuşma yapıyorsunuz düşüyor diyen Erdoğan, ürkülecek bir durumun da olmadığını ileri sürdü. Bir hafta içinde konuyla ilgili değerlendirmenin de yapılacağını belirten Erdoğan, yastık altında dövizi olanların bunları TL'ye dönüştürmesini de istedi.

