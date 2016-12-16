Evlilikle ilgili tartışma yaratan kitabın benzeri Meclis'ten çıktı!

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, tartışma yaratan 'Evlilik ve Aile Hayatı' kitabının benzerini Meclis kütüphanesinde de bulduğunu söyledi

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Kütahya Belediyesi tarafından dağıtılan 'Evlilik ve Aile Hayatı'na benzer bir kitabın Pamukkale Belediyesi tarafından da dağıtıldığını tespit ettiklerini bildirdi. Pamukkale Belediyesi'nin yeni evli çiftlere dağıttığı 'Evlilik ve Mahremiyetleri' adlı kitapta "Çocuklar güneye doğru sıcak iklimlerde 10-12 yaşlarında evlendirilebilir", “Bale şeytan ocağı, tiyatro şeytan yuvası", "El sıkışıp tokalaşmak zinaya giden yoldur", "Kadınlar spor sahalarıne ve parklara gitmemelidir" gibi ifadelerin kullanıldığını kaydeden Hürriyet; "Kitabın orijinalini Meclis Kütüphanesi'nde buldum. Şu anda yeni basım hali farklı. Orjinali 'İslamda Evlilik ve Mahremiyetleri' isimli eskiden basılmış ve Meclis Kütüphanesi'nde bulunan bir kitap. Bu kitaptan kopyala-yapıştır yapıldığını belirtmek istiyorum" diye konuştu.



Kütahya Belediyesi tarafından yeni evlenen çiftlere dağıtılan içerisinde "Sevişirken konuşursan çocuğun kekeme olur" gibi ifadelerin yer aldığı 'Evlilik ve Aile Hayatı' isimli kitabı 'kadına davar muamelesi yapan, ahlak ve vicdan dışı' diye niteleyerek geçtiğimiz gün Meclis Genel Kurulunda gündeme getiren CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında Denizli Pamukkale Belediyesi'nin dağıttığı 'Evlilik ve Mahremiyetleri' kitabının da bu kitapla benzer nitelikte olduğunu bildirdi. Fatma Kaplan Hürriyet, Pamukkale Belediyesinin Kuran'ı Kerim ile birlikte dağıttığı 'Evlilik ve Mahremiyetleri' kitabının orijinalini Meclis Kütüphanesinde bulduğunu kaydederek "Kitaplar meclisteymiş. Kitabın orijinali daha doğrusu yararlanılan halini Meclis Kütüphanesinden buldum. Şu anda yeni basım hali farklı. Pembe kapaklı bir kitap. İçerisinde farklı yorumlarda var mutlaka. 'İslamda Evlilik ve Mahremiyetleri' isimli eskiden basılmış ve meclis kütüphanesinde bulunan bir kitap ama. Pamukkale Belediyesi'nin dağıtmış olduğu kitabın, Meclis Kütüphanesinde bulduğumuz bu kitaptan kopyala-yapıştır olduğunu belirtmek istiyorum" diye konuştu.





"ÇOCUKLAR GÜNEYE DOĞRU 10-12 YAŞLARINDA EVLENDİRİLEBİLİRLER"



Pamukkale Belediyesi tarafından dağıtılan 'Evlilik ve Mahremiyetleri' adlı kitabın kısa sürede eline ulaşacağını kaydeden Hürriyet, bu kitabın içeriğinde "Kadınlar spor sahalarına ve parklara gitmemeli","Sen kadını dövdükçe kadın seni daha çok sevecek, daha çok isteyecek","Çocuklar güneye doğru sıcak iklimlerde 10-12 yaşlarında evlendirilebilir", “Bale şeytan ocağı, tiyatro şeytan yuvası", "El sıkışıp tokalaşmak zinaya giden yoldur" , "Kadının saçını kesmesi, tıraş olması yasaktır", "Kadının kahkaha atmasına takıntılı","Kadınlar akıl ve ilim yönünden noksandır. Kadınlarla istişare edilmemeli, kadının söylediğinin tam tersi yapılmalı", "Kürtaj çocuk katilliği, doğum kontrolü israf", "Nişanlı bile olsalar henüz evlenmemiş çiftlerin, beraber gezmelerinin haram", "Kadın, eşinden izinsiz sokağa çıkamaz", "Hristiyan veya Musevi bir kadınla evlenmiş erkeğin; eşinin kilise veya Sinagoga gitmesine izin vermeme hakkı var", "İslam ülkesinde dinden çıkan bir kimsenin, aile yuvasının yıkılarak tekrar evlenmesine de müsaade edilmeyip cezalandırılmasını meşru görüyor" gibi ifadelerin yer aldığını savundu.





"AKP, ÇOCUK EVLİLİKLERİNDEN SÖZ ETTİĞİNDE KİTABI GÖZLERİNİN İÇİNE SOKACAĞIM"



Fatma Kaplan Hürriyet yaptıkları araştırmalar sonucunda buna benzer kitapların başka belediyeler tarafından da dağıtıldığını tespit ettiklerini ve bu belediyeler hakkında soruşturma başlatılmasının zorunlu olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: "Aksi halde; AKP kadına karşı şiddetten her bahsettiğinde bu kitabı onların önüne atacağım, çocuk evliliklerinden söz ettiklerinde kitabı onların gözlerinin içine sokacağım. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak konuyu sonuna kadar takip edeceğimizin kamuoyunca da bilinmesini isteriz. Belediyenin bu kitapları yeni evli çiftlere hediye etmesi son derece açık bir irtica yöntemidir."





"DAĞITAN BELEDİYE BAŞKANLARI HAKKINDA CEZAİ İŞLEM BAŞLATILACAK MIDIR?"



Kitaplara ilişkin Meclis Başkanlığına verdikleri önergede şu soruları yönettiklerini belirtti: "Bu kitaplar ne zaman beri dağıtılıyor? Kaç adet dağıtılmıştır ve bunlar toplatılacak mıdır? Peki bu kitaplara milletin parası ile kaç lira ödenmiştir? Bu kitabın çok sayıda baskısı yapılmış ve serbest olarak da satılmaktadır. Anayasaya ve yasalara aykırı durumlar içeren bu ve bunun gibi kitapları kimler onaylamıştır? Bu kitabın yazarları hakkında cezai işlem yapılacak mıdır? Bunları dağıtan belediye başkanları bu kitapları okumadan dağıtıyorsa fena. Okuyarak dağıtıyorsa daha da fena. Bu başkanlar hakkında idari, siyasi ve cezai işlem başlatılacak mıdır? Bu kitaplar farklı ama içerikler benzer. Bu yazarlar acaba hangi tarikat mensubudurlar? Bu yazarlar belediyelerden maaş ya da herhangi bir ödeme almışlar mıdır? Başka hangi belediyelerde bu tarz kitaplar dağıtılmaktadır?"