Fatih Gürbüz: Foça'nın muhafızı olacağım

Foça'nın bir huzur kenti olduğunu belirterek, kentin tarihi zenginliklerini, muhteşem doğasını, özgünlüğünü ve karakteristik özelliklerini korumak için yola çıktıklarını söyleyen CHP Foça Belediye Başkan Adayı Gürbüz, “Söz veriyorum; Foça'nın muhafızı olacağım" dedi.

CHP Foça Belediye Başkan Adayı Fatih Gürbüz, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şair Ataol Behramoğlu'nun "Karataş’a bir kez ayak basan ayrılamazmış derler, Foça da sizi bırakmaz zaten. Kalbinizle bastıysanız eğer..." sözlerine işaret eden Fatih Gürbüz, Foça'da yaşamanın farklı ve ayrıcalıklı olduğunu söyledi.

Zenginliklere sahip çıkacağız

Foça üzerine sinsi hesaplar yapıldığını, ancak Foça halkının buna müsaade etmeyeceğini dile getiren Gürbüz şöyle konuştu: "Foça, mutlu insanların şehri. Buradaki mutluluğun temel kaynağı da insanların kendilerini Foça'nın bir parçası olarak kabul etmesi ve kentin tüm değerleriyle barışık yaşaması. Gururla söylüyorum, emsalleri arasında özgünlüğünü koruyabilmiş neredeyse tek kenttir Foça. Bunun içindir ki, bizim belediyecilik noktasındaki öncelikli anlayışımız; Foça'nın sahip olduğu zenginliklere sahip çıkmak olacaktır."

Sapla samanı karıştırmayın

Foça'da 'Korumacılık' kavramının yanlış anlaşıldığını ya da birilerinin konuyu bilinçli olarak saptırmaya çalıştığını anlatan Gürbüz sözlerine şöyle devam etti: "Biz, tarihi ve doğal güzelliklerimize işaret ederek korumacılığı ne zaman gündeme getirsek, birileri 'İşte CHP zihniyeti, bunlar buraya hiçbir şey yapılmasını istemiyor' diye karşılık veriyor. Burada sapla samanı karıştırmamak lazım. Biz, öyle iddia edildiği gibi 'buraya hiçbir şey yapılmasın' demiyoruz. Biz sadece kontrolsüz gelişime, gelişi güzel modernizasyona ve yakın vadede faydalı gibi görünse de uzun vadede Foça'ya zarar getirecek yatırımlara karşıyız. "

Aslına sadık kalmak

Foça'ya çakılacak her çivinin yasalar, kurallar ve denetim içinde çakılması gerektiğini sözlerine ekleyen Gürbüz, şunları söyledi: "Foça, asırlarca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, dünyada eşi benzerine ender rastlanan nitelikte bir çiçektir adeta. Fakat bütün çiçekler gibi Foça'mızda narindir. Foça korunmaya ve kollanmaya muhtaç bir çiçektir. Foça için ne yapacaksak yapalım, 'aslına sadık kalarak' kavramı bizim ana ilkemiz olmalıdır."

Tek değil, çok akıl

Türkiye'nin 'Her şeyi ben bilirim' anlayışıyla hareket eden yöneticilerden her daim zarar gördüğünü ifade eden Fatih Gürbüz, "Özellikle Foça gibi 5 bin yıllık tarihi geçmişi olan bir kente belediye başkanı olduysanız, öyle kafanıza göre hareket edemezsiniz. Yeni kurulmuş bir kentte 'yap-boz' misali değişimler yapma salahiyetiniz olabilir ama Foça gibi son derece hassas bir kentte kafanıza eseni yapma şansınız yok. Tabii merkezi iktidar gücünü arkanıza aldığınızda 'ben yaptım oldu' anlayışıyla hareket edebilirsiniz ama böyle davrandığınızda Foça'ya ihanet etmiş olursunuz. Bu nedenle de biz görevi devraldıktan sonra, ne kadar kıymetli bir kentin yönetimini ele aldığımızın bilinci ve sorumluluğuyla hareket edeceğiz. Tek akıl değil, çok akıl diyeceğiz. Her işi uzmanına bırakacağız. Alanında uzman isimlerden oluşan kadrolar kuracağız. Profesyonellerden yardım almayı kişisel eksikliğimiz olarak değil, zenginliğimiz olarak göreceğiz. Halkımızın görüşlerinden, yöneticilik yapmış büyüklerimizin tecrübelerinden, profesyonellerin bilgi birikiminden ve somut belediyecilik örneklerinden faydalanacağız" diye konuştu.