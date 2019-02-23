Fatih Gürbüz: Kimse doğuştan başkan olmaz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Foça Belediye Başkan Adayı Fatih Gürbüz, belediye başkanlığı konusunda tecrübesiz olduğuna yönelik eleştirilere yanıt verdi. Hiç kimsenin doğuştan belediye başkanı olmadığını söyleyen Fatih Gürbüz, "Bugüne kadar, ilk defa göreve seçilen belediye başkanlarının tecrübesi var mıydı?" diye sordu.

Foça Belediye Başkanlığı'na talip olmasının yeni bir karar olmadığını, bu göreve yaklaşık 10 yıldır hazırlandığını, dersine iyi çalıştığını ve kendine olan güveninin tam olduğunu açıklayan Fatih Gürbüz, Tunç Soyer ile birlikte görev yapacak olmasının da avantajına işaret etti. Gürbüz, "Sayın Tunç Soyer hem benim hem de Foça için büyük şanstır" dedi.

Foça için büyük şans

Seferihisar'ın konum olarak Foça ile benzerlik gösterdiğine işaret eden Fatih Gürbüz şöyle konuştu: "Partimizin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Sayın Tunç Soyer'in Seferihisar'da tam bir başarı öyküsü var. Ve o öykü kendisini büyükşehir adaylığına taşıdı. Bu bağlamda seçileceğimize inanarak söylüyorum; Sayın Soyer'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu bir şehirde, kendisiyle birlikte görev yapacak olmam benim için büyük şans. Aslında sadece benim için değil, bütün Foça için büyük şans. İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş misali. İzmir modeliyle Aziz Kocaoğlu'nun kırsal kalkınmaya sağladığı büyük destek gibi, Sayın Soyer'in de Foça, Çeşme ve Dikili gibi turistik ilçelerimize önemli katkılar sağlayacağını söyleyebilirim. Zaten bizim hayalimizdeki marka Foça'yı, Seferihisar'da yaratan da bizatihi kendisidir."

Başkanımızın tecrübesiyle harmanlayacağız

Foça'nın gelecek vizyonunu çizerken Tunç Soyer'in tecrübesinden yararlanacaklarını anlatan Fatih Gürbüz, sözlerine şöyle devam etti: "Seferihisar 'Sakin Şehir' tercihiyle kendine bir yol çizdi ve başarılı da oldu. Tabii bu noktada biz Foça olarak Seferihisar'ı birebir taklit edemeyiz. Burada örnek alacağımız Seferihisar ile ortak özelliklerimizden yola çıkmalıyız, ama bunu yaparken, her iki ilçeyi de kendi koşulları içinde değerlendirmeliyiz. Foça'ya öncelikli bir hedef kimlik belirleme noktasında, üzerinde çalışılmış farklı seçenekler var. Ancak vaat ettiğimiz o Foça markasını oluştururken, yani yol haritamızı çizerken halkımızı, ilçemizde faaliyet gösteren STK'ları, kanaat önderlerini ve esnaflarımızı ortak görüşte, en azından asgari müştereklerde birleştirmek zorundayız. Bunları yaparken de görev aşkımızı ve heyecanımızı, Tunç Soyer başkanımızın tecrübesiyle harmanlayacağız."

Tam destek sözü

Tunç Soyer'in Foça'ya özel önem verdiğini sözlerine ekleyen Fatih Gürbüz, "Ne zaman kendisiyle bir araya gelsek, sayın başkanımız Foça'nın İzmir için ne kadar büyük önem arz ettiğine işaret ediyor. Foça'mızın İzmir'in incisi olduğunu ve Foça'ya özel ihtimam gösterilmesi gerektiğini savunuyor. Bu noktada kendisine ne kadar teşekkür etsem azdır. Sayın başkanımız her zaman yanımızda olacağını, hiçbir konuda bizi yalnız bırakmayacağını ve bize tam destek olacağının sözünü veriyor. Biz de gittiğimiz her yerde kendisinin referansımız olduğunu büyük bir gururla söylüyoruz. Tek bir cümlede özetlemek gerekirse, bizim Foça için referansımız Seferihisar, rol modelimiz de Tunç Soyer'dir" diye konuştu.