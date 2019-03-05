Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından, mevcut Başkan Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığının YSK tarafından düşürülmesinin ardından Balçova Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Fatma Çalkaya kimdir?

4 Mart 1968'de, Denizli'de doğan Fatma Çalkaya, orta öğretimini Almanya'da tamamaladıktan sonra, lise öğretimini Aydın'ın Söme ilçesinde devam ettirdi. Uzun yıllar boyunca Kuşadası'nda turizm sektöründe çalışan ve yöneticilik yapan Fatma Çalkaya, Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya ile evli. Çalkaya çiftinin iki de çocuğu var. 26 yıldır Balçova'da ikamet eden Fatma Çalkaya, 15 yıldır aktif siyasetin içinde yer alan bir Cumhuriyet Halk Partisi üyesi. Fatma Çalkaya'nın, Balçova Üretici Kadın Kooperatifi'nde de üyeliği bulunuyor.

Fatma Çalkaya, 31 Mart yerel seçimlerinde Millet İttifakı Balçova Belediye Başkan Adayı olarak CHP rozetiyle yarışacak. Seçildiği takdirde başkanlığı eşi Mehmet Ali Çalkaya'dan devralacak.