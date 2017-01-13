'FETÖ'cüler nasıl askerlik yapacak?' sorusu yanıt buldu

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, FETÖ soruşturmaları sebebiyle emniyet teşkilatından ihraç edilenlerin nasıl askerlik yapacakları konusunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin geçmişe dayanan ciddi bir birikimi olduğunu belirterek, "Kamuoyunun eskiden 'sakıncalı piyade' diye bildiği, aslında askerlik yapması noktasında birtakım sıkıntıların olduğu isimlerle ilgili bir geri hizmet ve idari faaliyetlerde bunlar daha çok görevlendirilecek. Silahsız ve mühimmatsız nöbetlerde bulunacaklar. Ayrıca gözetim ve kontrol altında askerlik hizmetlerini ifa edecekler." dedi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Milli Savunma Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı arasında imzalanan "Siber Güvenlik İşbirliği Protokolü"ne ilişkin törende gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



FETÖ soruşturmaları sebebiyle emniyet teşkilatından ihraç edilenlerin askere alınması söz konusu mu? Bir terör örgütüyle ilişkili olduğu gerçekçesiyle ihraç edilen bu isimlerin askere alınması halinde ne gibi önlemler alınacak?" sorusu üzerine Işık, polis teşkilatına sızan pek çok FETÖ mensubunun ihraç edildiğini hatırlattı.



Işık, 2011 Şubat ayında "10 yıl süreyle görev yapan polislerin askerliğini de yapmış sayılacaklarına" ilişkin kanuni bir düzenleme yaptıklarını anımsatan Işık, "Yani bir polis, askerliğini yapmadan polisliğe başlarsa ve 10 yıl polislik mesleğine devam ederse askerliğini de yapmış sayılıyor. Bu kanuna göre 10 yılını tamamlamadan FETÖ soruşturmaları sebebiyle Emniyetten, polis teşkilatımızdan ihraç edilenlerin askerlik yapma zorunluluğu var. Bu bir mecburiyet. Öncelikle sayı olarak şu anda Emniyetin bize ilk etapta gönderdiği sayı bin 590 ancak çalışmalar devam ediyor. Tespitler yapıldıkça askerlik görevini ifa etmesi için bu isimler bize gönderilecek ve biz de bu isimleri askere almak için gerekli çalışmaları yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.



"Sakıncalı piyade" diye bilinen"



"Bunlar bir terör örgütü mensubu olduğu için ihraç edildi, bunlar nasıl askerlik yapacak" sorusunun son derece önemli olduğunu vurgulayan Işık, "Nasıl askerlik yapacakları konusunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin aslında geçmişe dayanan ciddi bir birikimi var. Kamuoyunun eskiden 'sakıncalı piyade' diye bildiği, aslında askerlik yapması noktasında birtakım sıkıntıların olduğu isimlerle ilgili bir geri hizmet ve idari faaliyetlerde bunlar daha çok görevlendirilecek. Silahsız ve mühimmatsız nöbetlerde bulunacaklar. Ayrıca gözetim ve kontrol altında askerlik hizmetlerini ifa edecekler." değerlendirmesinde bulundu.



Işık, kanuni şartları taşıyan her erkek Türk vatandaşı gibi FETÖ soruşturmaları dolayısıyla polis teşkilatından ihraç edilenlerin de zorunlu askerlik göreviyle mükellef olduklarını kaydetti.