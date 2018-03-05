Geçilmeyen köprüler için ödenen para dudak uçuklattı!

CHP İzmir Milletvekili Ali Yiğit’in önergesine yazılı yanıt veren Maliye Bakanı Naci Ağbal, KÖİ (Kamu Özel İşbirliği) modeli kapsamında 2017 yılında toplam 1.434.098.610 TL ödeme yapıldığını belirtti. Maliye Bakanı’nın verdiği yanıta göre 2017’de geçmediğimiz köprü ve yol için 1.127.888.000 TL, 4 adet şehir hastanesinin kirası bedeli olarak da 306.210.610 TL ödendi

Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) çerçevesinde yapılan ve hizmete geçen köprü ve otoyollar ile 4 adet şehir hastanesi için talep garantisi ve kira ödemesi bedeli olarak 2017 yılında toplam 1.434.098.610 TL ödeme yapıldı. CHP İzmir Milletvekili Ali Yiğit’in, “Kamu özel işbirliği projeleri” ve “Koşullu yükümlülükler” kapsamında faaliyete geçen projelere yapılan ödemelerle ilgili soru önergesine Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından verilen yanıtta şu ifadelere yer verildi:



“Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeli ile yaptırılan projeler için sözleşmelerde “talep garantisi” veya “kira ve diğer ödemeler” gibi yöntemler öngörülmektedir. “Koşullu yükümlülük” ifadesi sözleşmelerin “talep garantisi” kısmını içeren bir ifade olup “kira ödemesi” kısmını içermemektedir. Buna göre KÖİ kapsamında yapılan projeler için 2017 yılında toplam 1.434.098.610 TL ödeme yapılmış olup, bu ödemenin 306.210.610 TL’si 4 adet (Isparta, Yozgat, Mersin, Adana) şehir hastanesi kira ödemesidir. KÖİ kapsamında “Koşullu yükümlülükler” başlığı altında 2018 bütçesinde; Gebze – Orhangazi – İzmir Otoyolu (Osmangazi köprüsü dahil), Kuzey Marmara Otoyolu (Yavuz Sultan Selim Köprüsü dahil) ve Avrasya Tüneli projeleri için ödenek tefrik edilmiştir.”



Önergesine verilen yanıtla ilgili bir değerlendirme yapan CHP İzmir Milletvekili Ali Yiğit, hükümetin Kamu Özel İşbirliği modeliyle gerçekleştirdiği projelere verdiği taahhütler nedeniyle 2017 yılında 1,5 Milyar TL’ye yakın ödeme yapmak zorunda kaldığını belirtti. KÖİ kapsamında köprü ve otoyollardan geçmeyen araçlar ile yüzde 70 oranında dolmayan veya kira taahhüdünde bulunulan şehir hastanelerinin maliyetinin hazine tarafından karşılandığına dikkat çeken Yiğit, bu durumda toplanan vergilerin bir kısmının geçilmeyen köprü ve otoyollar ile kira garantisi verilen hastanelere aktarıldığını ifade etti. 2018 yılı bütçesinde KÖİ modeliyle yapılan projelere yönelik garanti ödemeler kapsamında otoyol ve köprüler için 3,6 milyar TL, şehir hastaneleri için de 2,6 milyar TL ödenek ayrıldığını belirten Yiğit, “Bugüne kadar Otoyol ve köprüler ile şehir hastaneleri için verilen uzun süreli kamusal taahhütlerin dolara ve ABD’deki enflasyon oranlarına endeksli olduğu ve bunlara önümüzdeki yıllarda yenilerinin de ekleneceği göz önüne alındığında bu ödemelerin bütçeyi olumsuz etkileyeceği yadsınamaz bir gerçektir” dedi.





