Hakan Atilla kararına Cumhurbaşkanlığı'ndan tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. ABD'deki dava ile ilgili konuşan Kalın, alınan kararı skandal olarak değerlendirdi

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.



ABD'de görülen ve jüri kararına bağlanan Hakan Atilla davası ile ilgili konuşan Kalın şunları söyledi: Bu, skandal bir davanın skandal bir kararıdır. Türkiye’nin iç siyasetine müdahale amacıyla kurulan bir kumpas olduğu çok açık. ABD yönetiminin, FETÖ’nün ABD yargı sistemini kurduğu bağlantılar vasıtasıyla kullanılmasına ne kadar müsaade edeceğini merak ediyoruz.

Baştan düşmesi gereken bir mahkeme süreci söz konusu.



Mahkeme süreci devam ediyor. Temyiz yolları açık. Biz de bu konuyu takip etmeye devam edeceğiz. Bunun hukuk tarihi açısından utanç verici bir siyasi operasyon olduğunu ifade etmemiz gerekiyor.



Kabine değişikliği

Soylu'nun sözleri

Kabine değişikliği olup olmayacağı sorusuna da yanıt veren Kalın, "Şu anda gündemimizde bir kabine değişikliği söz konusu değil." dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu ile mücadele konusunda güvenlik güçlerine söylediği'gerekirse ayağını kırın sorumluluk bende' şeklindeki sözleri ile ilgili de konuşan Kalın, "Bu ifadeler terörle ve uyuşturucu ile mücadelede bir kararlılık ifadesidir. En kararlı şekilde mücadeleyi devam ettirin ifadesidir. Bunu emniyet görevlilerine söylüyor. Bunu başka yerlere çekmek ancak kötü niyetle izah edilebilir. Bu mücadelede kararlılık vurgusu son derece önemlidir." dedi.