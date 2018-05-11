Hangi partiye kaç kişi başvuru yaptı?

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala partilere yapılan aday adaylığı başvuruları için de süre doldu. AK Parti rekor sayıda başvuru alırken onu İyi Parti'nin izlemesi dikkat çekti
24 Haziran seçimleri için partilere milletvekilliği aday adaylığı için başvuru süresi doldu.
ÜNLÜ AKINI VAR
İbrahim Tatlıses, Caner Toygar, Pire Ferhat ve Faik Öztürk birçok ünlü isim de milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulundu.
AK Parti aday adaylığı başvurusu sayısında rekor kırarken İyi Parti'ye gösterilen ilgi de dikkat çekti.
İşte partiler ve aday adayları sayıları:
AK Parti: 7 bin 329
İyi Parti : 2 bin 800
MHP: bin 815
CHP: bin 592
Seçime girebilecek Cumhurbaşkanı adayları ise şöyle:
Recep Tayyip Erdoğan
Muharrem İnce
Meral Akşener
Selahattin Demirtaş
Temel Karamollaoğlu
Doğu Perinçek