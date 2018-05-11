Hangi partiye kaç kişi başvuru yaptı?

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala partilere yapılan aday adaylığı başvuruları için de süre doldu. AK Parti rekor sayıda başvuru alırken onu İyi Parti'nin izlemesi dikkat çekti

24 Haziran seçimleri için partilere milletvekilliği aday adaylığı için başvuru süresi doldu. ÜNLÜ AKINI VAR İbrahim Tatlıses, Caner Toygar, Pire Ferhat ve Faik Öztürk birçok ünlü isim de milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulundu. AK Parti aday adaylığı başvurusu sayısında rekor kırarken İyi Parti'ye gösterilen ilgi de dikkat çekti. İşte partiler ve aday adayları sayıları: AK Parti: 7 bin 329 İyi Parti : 2 bin 800 MHP: bin 815 CHP: bin 592 Seçime girebilecek Cumhurbaşkanı adayları ise şöyle: Recep Tayyip Erdoğan Muharrem İnce Meral Akşener Selahattin Demirtaş Temel Karamollaoğlu Doğu Perinçek