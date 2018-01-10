HDP'de ırkçılık kavgası çıktı!

HDP'de cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş başkanlığa aday olmayacağını açıkaldı. Bu açıklamanın ardından ise partide tartışmalar başladı

Bir süredir cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş, yeni dönem için başkanlığa aday olmayacağını söyledi. Bunun üzerine partide yeni başkanın kim olacağına yönelik tartışmalar başladı.



Eski HDP'li milletvekili Hasip Kaplan, Twitter hesabından 'HDP Kurultayında Demirtaş'ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin, benim naçizane önerim, herkes haddini bilecek...!' yazdı.



Bunun üzerine HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Kaplan'a tepki gösterdi. Önder şunları söyledi: "İlkel milliyetçilik yani ırkçılık hastalıklı bir duygudur. Bazen Hasip örneğinde görüldüğü gibi insanı insanlığından eder. Bu siyasal çizgi Kürt, Türk, Ermeni, Süryani, Çerkez ve cümle Türkiye Halklarının evlatlarının Onur, Cesaret, Özgürlük İnancı ve eşsiz fedakarlıklarıyla bugüne gelmiştir. Rojava’da, Suruç’da, Şengal’de, Ankara Garı’nda Barış ve Özgürlük uğruna gözünü kırpmadan hayatını veren Türkler dahil bütün dünya halklarının çocukları için Hasip zihniyeti, ancak tükürülecek değersizliktedir. İçinde zerre utanma duygusu olan birisi onların aziz hatırasından biraz olsa utanır, utanmalıdır."



Kaplan da kendisine tepki gösteren Önder için bu kez de 'Sırrı gitsin film çeksin..!' tweetini attı.



HDP'den de tepki



Kaplan istifa etti

Kaplan'a bir tepki de HDP Genel Merkezi'nde geldi. Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hasip Kaplan Twitter hesabından yapılan ırkçı, ayrımcı ve ötekileştirici paylaşımların HDP anlaşıyı ve politikaları ile hiçbir ilgisi yoktur. Kınıyor ve ayıplıyoruz" denildi.Tepkiler üzerine Twitter hesabından bir açıklama daha yapan Kaplan, istifa ettiğini duyurdu. HDP'de görevinin olmadığını 2 dönem kuralına takıldığını belirten Kaplan, ancak bu kurala takılmayan ayrıcalıklı vekillerin de olduğunu yazdı. Açıklamalara üzüldüğünü belirten Kaplan, disipline verilmesine filan gerek olmadığını siyasetten ve partiden istifa ettiğini söyledi.