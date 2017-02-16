'İç savaş' diyen AKP'li istifa etti

'İç savaş' diyen AKP'li istifa etti

Tartışılan sözlerin sahibi AKP'li Erdem istifa etti


Soma'da partililere hitap ederken "Eğer yüzde 50'yi geçemezsek ve bu referandum oylamasında başarısız olursak iç savaşa hazır olun" sözleriyle gündeme gelen Ak Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem, görevinden istifa etti.

Ozan Erdem istifa dilekçesini verdikten sonra yaptığı açıklamada, sözlerinin çarpıtıldığını da iddia ederek şunları söyledi:

"Sözlerim cımbızlanarak ve çarpıtılarak hiç söylemek istemediğim bir yöne çekildi. Bir çarpıtılmayla birlikte bu anlam çıkartıldı. Bu anlamın çıkartılmasına fevkalade üzgünüm. Partime, davama, aşığı olduğum ülkeme, kardeşliğe ve bütünlüğümüze, beraberliğimize zarar verme ihtimalini düşündüğüm için partimdeki görevimden, yönetim kurulu üyeliğimden görülen lüzum üzerine gönüllü olarak isteyerek istifamı sunmuş durumdayım. Gerekli açıklamayı gün içerisinde kamuoyu ile paylaşacağım."

Kaynak: DHA
Etiketler; #ozan erdem #iç savaş
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