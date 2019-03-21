İki dost tesadüfen buluştu

Haluk Levent, “Öykü Arin’e Umut Ol” konseri için geldiği İzmir’de Menemen yolu üzerinde “20 yıllık dostum” dediği Millet ittifakı Menemen Belediye başkan adayı Serdar Aksoy ile restoranda karşılaştı. Aksoy ve Levent birlikte bir süre sohbet ettiler.

Ünlü müzisyen Haluk Levent, sohbet sırasında “Tüm partilere eşit mesafede yaklaştığımın özellikle altını çizerek belirtmek istiyorum. Serdar Aksoy ile 20 yıllık dostluğumuz var ve bu karşılaşma yıllara dayanan dostluk çerçevesinde olsa da çok hoş ve güzel oldu” dedi.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde örgütlenerek sosyal sorumluluk etkinliklerine imza atan Anadolu Halk ve Barış Platformu’nun (AHBAP) Başkanı ve aynı zamanda ünlü şarkıcı Haluk Levent ; “seçim süresince tüm partilere tarafsız ve eşit mesafede yaklaştığını ama karşılaştığı eski arkadaşlarını da es geçemeyeceğini de özellikle belirtmek istediğini” söyledi.

Serdar Aksoy ise ünlü sanatçının lösemi hastası 4 yaşındaki Öykü Arin'e destek olmak için bu akşam vereceği konser öncesi buluşmanın onurunu yaşadığını söyleyerek kendisine iletti. 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala seçim çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Aksoy, “Bizler siyasetçiler olarak ülkemiz için çalışırken, siz değerli sanatçılarımız da aynı özveriyle başta Öykü Arin’lerimiz gibi güzel evlatlarımız ve ardından tüm halk için çabalıyorsunuz. Bu anlamdaki çalışmalarınızı takdir ediyorum. Burada bugün karşılaşmış olmaktan çok mutlu oldum. Öykü Arin’nin de bir an önce uygun donör bulunarak sağlığına kavuşması için dua ettiğini ” belirtti.

Çevrede bulunan Menemenlileri de kırmayarak hatıra fotoğrafı da çektirmeyi ihmal etmeyen Levent, Serdar Aksoy’a çalışmalarında başarılar dileyerek “Öykü Arin’e Umut Ol” konseri için ayrıldı.