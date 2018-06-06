İnce: Arkamdan konuşma, gel ekonomi öğret bana

Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Şanlıurfa'da konuştu. İnce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı TV ekranlarında tartışmaya davet ederek "Erdoğan bak arkamdan konuşma. İstediğin zaman istediğin kanalda prompterını, danışmanlarını al bana ekonomi öğret hadi gel. Sizce gelebilir mi? Ben gelmesini istiyorum. Muharren İnce gel diyecek kanallarda sen gelmeyeceksin. Sana kim inanır?" dedi

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Şanlıurfa’da konuşuyor.

“Dün Aydın’da Efeler şehrindeydim, bugün peygamberler şehrindeyim. Şanlı direnişini kenti Şanlıurfa, sağ olun var olun.

Sizlere barış demeye, huzur demeye, uzlaşalım demeye geldim. 3 B projemiz var. Barışacağız, büyüyeceğiz, adil bölüşeceğiz. Burada ilk kez söylüyorum, Şanlıurfa’da Cumhurbaşkanı seçildiğimde dünyanın en büyük İslami bilimler üniversitesini buraya kuracağım. Dünyanın en büyük İslami bilimler Enstitüsünü buraya karacağız. Bu ülkenin bütün evlatlarına 3 dil öğreteceğiz. Resmi dil Türkçe, ikinci dil evinde konuştuğu dil anasının dili, üçüncüsü bir uluslararası dil.

Ekonomimizi nasıl büyüteceğiz? 1 – Türkiye hukuk devleti olacak. 2- MB bağımsız olacak. 3- Kamuda yükselirken kimsenin dinine ırkına cinsiyetine bakılmayacak. Çiftçi kardeşim size söz veriyorum mazot 3 lira olacak. Hayvan sağlığı için verilen ilaçları devlet karşılayacak. Dünyanın en büyük bölgesel kalkınma projesi GAP. 1989’dan bu yana 100 milyar harcadık, 120 milyar geri aldık elektrikten. Hala GAP gibi bir proje varken kuyulardan su çekiliyorsa bu Erdoğan’ın ayıbıdır. Ceylanpınar’ı damızlık islahı için bölgenin göz bebeği yapacağız.

Mercimeğin, buğdayın ana vatanı burası. Tarımı yeryüzü Göbekli Tepe’den öğrendi. Bu durum Türkiye’ye hiç yakışmıyor.

Şizi kandırdı Erdoğan kandırdı, evet derken mazotu pahalıya aldınız ve milletvekili sayısını artırdı. Daha çok milletvekili maaş alsın diye gidip evet verdiniz. Kusura bakmayın dost acı söyler. ABD 300 milyon Türkiye 80 milyon. Elektrik parası ödüyorsun değil mi? O faturalarda TRT payı var değil mi? Senin parandan alıyor bu Erdoğan TRT’ye veriyor. TRT’de borazanlık yapıyor. Beni aradılar 10’ar dakikalık iki konuşma yap dediler alın başınıza çalın dedim. Kimin malını kime bağışlıyorsunuz? O TRT’yi bir hafta içinde devletin kanalı yapacağım.

Adil bölüşeceğiz yani Şanlıurfa’da ilk okullarda derslik başına öğrenci sayısı 37 Yalova’da 18. Şanlıurfa’da da 18 olacak, Böyle adalet böyle barış olmaz. Bu ülkenin sınırlarında kan aksın istemiyorum. Harran’da Şanlıurfa’da silah sesi değil traktör sesi ile uyanacağız. Bana bütün bunların kaynağı nerede diye soruyor. Hemşerim 1150 odalı sarayda yaşıyor, İstanbul’da da 5 saray killanıyor. 300 adalı Marmaris’e yazlık saray yaptırıyor. Orayı size tahsis edeceğim engellilere. Namus şeref sözüdür engelli vatandaşlarımıza tahsis edeceğim. Sırayla birer hafta tatil yapacaklar. Her seçim döneminde siyasetçi vatandaş kemer sıkacak diyor. Asla vatandaş kemer sıkmayacak. Devlet sıkacak. Kilosu 4500 liradan beyas çay içmek yok. Millete ayran için derken kendisi mango suyu içen cumhurbaşkanı yok.

Çiftçinin borçlarının faizini temmuz bitmeden sileceğiz. İçimi acıtan bir şeyi paylaşmak istiyorum. Şanlıurfa’dan biri gelip Yalova’ya yerleşemez mi? Geçenlerde Adıyaman’daydım. Bana bir hikaye anlattılar. Ben de çocukluğumda tırpan sallamış birisi olarak, traktör kullanan biri olarak adıyamanlar dediler ki Erdoğan dedi ki tütün zararlıdır. Niye biliyor musunuz çünkü Erdoğan milli yerli değil, Amerikan tütün şirketlerine teslim olmuş. Adıyaman tütününde zehir var da Amarikan tütününde vitamin mi var?

Ya oy ver ya işten çıkırsın diyor. Ak Partili kardeşlerime sesleniyorum asla ekmeğinizle oynamayacağım. Belediye başkanının yaptığına bakın, böyle bir şey olur mu? Hepimiz kardeşiz.

Seçildiğim zaman 24 saat içinde OHAL’i kaldıracağız. Meydanlarda bana laf yetiştiriyor, muhatap olmayacağım, biz bu ülkeye ne yapacağımızı konuşalım.

Türkiye’de zenginlir malını ülke dışına kaçırıyor. 12 bin insan paralarını yurt dışına kaçırmış. Meydanlarda Sana ekonomi öğretirim diyor. Ben de diyorum ki önce diplomanı göster. Geçen yandaş bir yazar diyor ki onun diplomasını FETÖ’cüler çalmış, FETÖ’cüler de açıklama yaptı sıkı durun, onun diplomasını biz bulamadık dediler.

Erdoğan bak arkamdan konuşma. İstediğin zaman istediğin kanalda prompterını, danışmanlarını al bana ekonomi öğret hadi gel. Sizce gelebilir mi? Ben gelmesini istiyorum. Muharrem İnce gel diyecek kanallarda sen gelmeyeceksin. Sana kim inanır?

Ramazan Bayramınızı şimdiden kutluyorum.”