İnce: Birisi 500 milyon dolarlık jet hediye ediyorsa bunun bir bedeli vardır

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Birisi 500 milyon dolarlık dünya tarihinde görülmemiş bir jet hediye ediyorsa bunun bir bedeli vardır. Ben de soruyorum. Ne sattınız?" diye yazdı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Erdoğan'a alınan uçağa tepki gösterdi. İnce'nin paylaşımları şöyle;

"16 milyon kardeşimiz yoksul, 6 milyon insanımız işsizken ejder meyveli smoothie içip 500 milyon dolarlık iki katlı jet peşinde koşmak en başta ahlaki değildir.

Erdoğan eski tacir. Hiçbir şeyin bedava olmadığını iyi bilir. Birisi 500 milyon dolarlık dünya tarihinde görülmemiş bir jet hediye ediyorsa bunun bir bedeli vardır. Ben de soruyorum. Ne sattınız? Dış politik bir menfaat mi, başka bir menfaat mi, bunu millete açıklayın.

Halkımız kendi menfaatlerini koruması için o koltukları size emanet etti. Lüks ve şatafat tutkusu peşinde koşup, Saraylarda yaşayıp, jete binmek için bu milletin menfaatlerine aykırı bir adım attıysanız, bunun hesabını da millet adına biz sorarız.

Vatandaşın ekmeğini küçülten ama sarayın bütçesini büyüten anlayışa milletimizle son vereceğiz. Bu ülkenin kaynakları dar bir kadronun zenginleşmesi için değil halkın refahını arttırmak için kullanılacak."