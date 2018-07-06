İnce'den Erdoğan'a yanıt: Tarihin en büyük yalancısı olursun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "CHP, bölücü terör örgütünün güdümündeki partiyi barajın üzerine taşımak için kendisine oy verenlerin bir kısmını oraya yönlendirdi." sözlerine Muharrem İnce'den yanıt geldi. İnce, "Sayın Erdoğan; CHP ve terör örgütleri arasında utanmadan bağlantı kuruyorsun. Devleti sen yönetiyorsun, istihbarat, güvenlik, devletin tüm kurumları senin elinde. Elinde bilgi/belge varsa çık açıkla. Yoksa tarihin en büyük yalancısı ve iftiracısı olursun." dedi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı.

Toplantıdaki konuşmasında CHP’yi eleştiren Erdoğan, “CHP, bölücü terör örgütünün güdümündeki partiyi barajın üzerine taşımak için kendisine oy verenlerin bir kısmını oraya yönlendirdi.” dedi.

Erdoğan’ın bu sözlerine CHP’den henüz bir yanıt gelmezken Muharrem İnce twitter hesabı üzerinden Erdoğan’a yanıt verdi. İnce mesajında, “Sayın Erdoğan; CHP ve terör örgütleri arasında utanmadan bağlantı kuruyorsun. Devleti sen yönetiyorsun, istihbarat, güvenlik, devletin tüm kurumları senin elinde. Elinde bilgi/belge varsa çık açıkla. Yoksa tarihin en büyük yalancısı ve iftiracısı olursun.” ifadelerine yer verdi.

ERDOĞAN’IN O SÖZLERİ:

Erdoğan’ın CHP’yi eleştirdiği konuşmasının o bölümü:

“CHP, bölücü terör örgütünün güdümündeki partiyi barajın üzerine taşımak için kendisine oy verenlerin bir kısmını oraya yönlendirdi. Gerçi bunlar 1991 yılındaki seçimde de benzer bir yola başvurmuşlar, bölücü örgütün güdümündeki siyasetçiler ilk defa o zaman Meclise ayak bastılar. Bugün de CHP sayesinde bölücü örgütün belirlediği isimler Mecliste milletvekili olarak yerlerini alacaklar. Ülkesini, milletini, cumhuriyetini, devletini seven her CHP’li vatandaşımızı, bu utanç için partisinin yönetiminden hesap sormaya davet ediyoruz. Şayet CHP bu hesaplaşmayı kendi içinde yapmazsa, bölücü örgüt ile ana muhalefet arasındaki bağ taktik olmaktan çıkıp esas haline dönüşecektir. Bir şeyin aslı varken kopyasına gerek yoktur. Böyle bir durumda CHP’nin varlığının da anlamı kalmayacaktır. Türkiye’nin en eski partisini batıdaki bir avuç marjinalin ve yurt dışındaki bir avuç terör örgütü yöneticisinin oyuncağı haline getirenlerden bu millet ve tarih açık ve net hesabı soracaktır. Biz bu ikazı CHP’nin iç işlerine karışmak için değil, ana muhalefet partisine oy veren kardeşlerimize karşı sorumluluğumuzun gereği olarak yapıyoruz. Sonuçta karar bu partinin kendi mensuplarına, ve seçmenlerine aittir.”