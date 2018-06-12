İnce: İnsanlık marsta maden arayacak, her mahallaye kıraathane diyorlar

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Kayseri'de önemli açıklamalar yaptı

İşte İnce’nin konuşmasından önemli satır başları;

DİYARBAKIR MİTİNGİYLE BAŞLADI

“İnsanlara yalan söylemiyorum. Dün Diyarbakır’daydım, Erdoğan Muharrem İnce’nin mitingine HDP’liler de gitmiş diyor. Diyarbakır’da benim mitingimde AK Partili kardeşlerim de vardı. Kimseyi dışlamayacağız, 81 milyon herkesi kucaklayacağız.

16 YIL YÖNETMİŞ HER MAHALLEYE KIRAATHANE AÇACAK

Dünya büyük bir değişim yaşıyor artık bilgi önemli, bir kural var. 2020’den sonra bu kullandığınız bilgisayarların hiçbiri kullanılmayacak. Üretemiyoruz, 10 sene sonra sürücüsüz arabalar olacak, herkesin gen haritası çıkarılacak, 3 boyutlu televizyonlar gelecek. Robotlar olacak. Uzay turizmi gelecek. İnsanlık ayda ve marsta maden arayacak… Bizimki de her mahallede bir kıraathane açacak. Dünya bu noktalara giderken Türkiye’yi 16 yıl yönetmiş bir kişi her mahalleye kıraathane açacak.. Kekler bedava.. Peki akşam yemeği ne olacak? Usta diyoruz ya meğer ustaymış ‘kek ustası..’

EYY MUHARREM BANA BAK DİYORSUN BEN SANA BAKAMAM

Bir şeyi soracağım, sadece ekonomi konuşacağız. Kayseri’den dünyanın oyunu alıyorsun gerçi bu sefer alamayacak. Eyy Muharrem bana bak diyorsun. Ben sana bakamam çünkü devlet sana bakıyor zaten ayrıca sen de yakınlarına bakıyorsun .Ben fakir fukaraya bakıyorum sana bakamam. Kayseri’den açıklıyorum, sayın Erdoğan, intikam yok. rövanş yok.. Türkiye’yi ayağa kaldıracağız. Bunu her yerde görüyorum. Türkiye’nin bir hukuk devletine ihtiyacı var.

CUMHURBAŞKANI SEÇİLDİĞİMDE HİÇBİR HAKİM RAKİPLERİME SÖZ EDEMEYECEK

Danıştay üyesi benim aleyhimde tweet atıyor. Cumhurbaşkanı seçildiğimde hiçbir hakim hiçbir savcı benim rakiplerime söz söyleyemeyecek. Eğer yüksek yargıçlar cumhurbaşkanı gelince ayağa kalkıyorsa işini yapamaz. Türkiye’yi saygın bir hukuk devleti yapacağız.

ERDOĞAN SARAYLI BEN MİLLETİN ADAMIYIM

1926 savaştan çıkmışsın. Kayseri’ye bir fabrika kuruluyor. Uçak fabrikası 200 tane uçak yapılıyor. Ama bugün Türkiye’ye uçak aldık ABD’den. Kamu İhale Kanunu’nu nasıl değiştirip yandaşlarına nereden kaynak aktardıysan ordan bulacağım. Erdoğan saraylı ben milletin evladıyım.

Erdoğan örtülü ödenek, hazine onda devletin uçakları onda. Ben sizin bağışlarınızla kampanya yapıyorum. Tünelin ucunda ışık görüldü de yakıt bitmesin biraz daha ateşleyin. Helal edin ama sonra açıklayacağız.

SARAYIN BAHÇESİNE HURMA AĞACI GETİRMİŞ

Erdoğan’ın hiçbir şeyi yerli değil, Sarayın bahçesine hurma ağacı getirmiş, hurma ağaçları hurma vermemiş diye. Fransa’dan gelmişler, yer altından ısıtma yapmışlar neymiş bey efendi taze taze hurma yesin diye.

Maydanlara geliyor çoçuk sayınız 3 olsun, yetmedi 5 olsun. Sanki çocuk çocuk yapmasını senden mi öğrenecek. Cumhurbaşkanının görevi çocuk sayısını söylemek değildir. Bir de yandaş medyada her gün hakaretler var. Ben ne kötü bir adammışım, 16 yıldır milletvekiliydim yeni mi keşfettiniz?

ULUSLARARASI ARENADA ÇAKMA KABADAYI

Erdoğan’ın döneminde millet kemer sıkıyordu benim dönemimde devlet kemer sıkacak. Erdoğan ne zaman efelense ekonomik kayba uğruyorduk. Uluslararası arenada çakma bir kabadayı.

‘Bir değil iki değil hep aldatıldık’ diyor. Şimdi yolda gelirken afişlerini gördüm. Erdoğan’a bir slogan buldum ‘vakit jübile vakti’

Bu seçimi kiminle alacağız; 1- gençler, 2- kadınlar…

HER MAHALLEYE KIRAATHANE AÇACAK YA BEN KREŞ AÇACAĞIM

O her mahalleye bir kıraathane açacak ya ben de kreş açacağım. O bedava kek diyor ya her aileye bir ev her eve bir maaş. Gençler sizi iyi eğiteceğiz. Anneler, ben sizin çocuklarınıza güzel hayaller kurduracağım. Gençler hiç birinizi tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğim. Kadınlar ve gençler sizinle birlikte bir büyük değişimin önceliğini yapacağız.

24 Haziran’a kadar her biriniz en az 3 kişiyi ikna edeceksiniz. Sandıklara sahip çıkacaksınız. Oyunu kullandın okulun bahçesinde bekleyeceksiniz. Oyunuzu kullandınız nereye gideceksiniz seçim kurulunun önüne ben nereye gideceğim Yüksek Seçim Kurulu’nun önüne. Onlar görevini adam gibi yapacaklar.

SİZE BİR SIR VEREYİM Mİ

Memleketin bir büyük sorunlarını yorgun adam çözemez, bir taze kan çözer. Size bir sır vereyim mi, bu iş tamam. Sadece şımarıklık yok, zafer sarhoşluğu yok görev yapma var. Göreceksiniz halk tipi bir cumhurbaşkanınız olacak.

Saraylar bağırma çağırma yok. Yandaş gazeteciler yok. Bu büyük değişimi yapmaya hazır mısınız? Kayseri olmuş. Hepinize çok teşekkür ediyorum.”