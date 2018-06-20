İnce: Mutlu yarınlar istiyorum

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde vatandaşlarla buluştu. İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Her şeyi biliyor, doğuştan doktor' sözleriyle yüklendi

İnce’nin konuşmasından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

Çorlu tamam mı? Muhteşemsin Çorlu.Bugün 48.gündeyiz 103. miting. Dediler ki il merkezinde yapıyoruz e peki dedim bütün siyasi partilere baktığımız zaman Çorlu’nu en ön sıradaki aday kim? Emre Köprülü dediler. O zaman Çorlu ‘da miting yapalım dedim.

‘SEN NASIL MÜSLÜMANSIN?’

Dün diyor ki Adana’da ‘Muharrem İnce, Ömer Halisdemir’in mezarına gidip Fatiha okuyamaz’ diyor. Ben de fotoğrafını koydum. Yahu gittik, okuduk ya. Senin derdin ne Ömer Halisdemir ne de Fatiha. Senin derdin Kuranı Kerim olsaydı, Fatiha olsaydı, ayet olsaydı, sure olsaydı, ‘Bakara makara’ diyeni tutar kulağından atardı. Senin derdin bu değil, senin derdin başka. Bana diyor ki, ‘Hala seçim yaklaştı, camilerde görülüyorsun’ diyor. Ben 5 vakit namaz kılan bir adam değilim ama 15 yaşından beri cuma namazlarına giden birisiyim. Seçim için gitmiyorum ki, her cuma 40 senedir yaptığım bir iş. Neredeyse, ‘Gelme bizim camiye’ diyecek. Böyle bir şey olur mu? Sen nasıl Müslümansın? Bir Müslüman başka bir Müslümana böyle konuşur mu? Ayıp, günah değil mi? Konuşmalarına bak, rahatsız oluyor.

‘BU BENİM VİTAMİNİM’

Şimdi size ilacımı okuyacağım: Cumhurbaşkanım ben Deniz Acar. Bütün mitinglerinizi izledim. Okulumda yapılan İstiklal Marşı yarışmasını birincilikle kazandım. Oradan kazandığım gram altını size hediye ediyorum. Mutlu yarınlar istiyorum. Savaşlar olmasın, barış olsun, yüzler hep gülsün” Bu mektubu Çankaya Müzesi’ne koyacağım. Kime kardeşim dediyse bugün yanında değil. Değişti artık bambaşka biri oldu. Rizeliyim diyor. Doğru ama Rize’nin çayını bile beğenmiyor kilosu 4500 liraya beyaz çay içiyor.

‘HADDİNİ BİLEN BİR CUMHURBAŞKANI OLACAĞIM’

Erdoğan’ın beraber yola çıktığı arkadaşları, partinin kurucuları, ‘kardeş’ dedikleri vardı. Bugün yanında kimse yok. Kime ‘kardeşim’ dediyse bugün yanında değil. Değişti artık bambaşka biri. Bir şey daha söyleyeyim, ‘Rize’nin evladıyım’ diyor. Doğru ama Rize’nin çayını bile beğenmiyor, kilosu 500 liraya beyaz çay içiyor. O artık yorgun, kibirli bir adam. Bu Erdoğan’dan millete hayır gelmez. O millete tepeden bakan bir adam. Oysa ben diyorum ki size, Allah’ın izniyle Cumhurbaşkanı olduğumda nasıl bir Cumhurbaşkanı olacağım? 1- Halkını bilen bir Cumhurbaşkanı. 2- Hakkını bilen bir Cumhurbaşkanı. 3- Haddini bilen bir Cumhurbaşkanı olacağım. Ama aynı zamanda da haddini bilmeyenlere haddini bildiren bir Cumhurbaşkanı olacağım. Yine nasıl bir Cumhurbaşkanı olacağım? Söyleyeyim. Ayırmayacağım, kayırmayacağım, savurmayacağım. Kimseyi ayırmayacağım. Benim defterimde Alevi-Sünni, sağcı-solcu, başörtülü-başı açık, Türk-Kürt, AK Partili-CHP’li ayrımı yok. 81 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım. Hepinizin.

‘HER ŞEYİ BİLİYOR ADAM YAHU’

Her şeyi biliyor adam yahu. Jinekolog, doktor, mühendis. Ama ortada diploma yok.

TRT: TAYYİP RADYO TELEVİZYONU

Medya, borazan olmayacak. Dünya Türkiye’deki seçimlerle ilgileniyor. 50 ülkenin 50’si de randevu istedi. Hatta şöyle dediler. ‘Ezber bozan bir adam var’ dediler. Ama Türkiye’de medya korkudan görmüyor. Benim yayınımı kesip Binali Yıldırım’ı bağlıyorsun. Utanmıyor musun Türk medyası. Şu TRT var ya. Türkiye Radyo Televizyon değil ‘Tayyip Radyo Televizyonu’