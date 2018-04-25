İnce'den Abdullah Gül iddiasına sert yanıt

CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce, Twitter hesabından Abdullah Gül söylentilerine tepki gösterdi

Erken seçim kararı sonrası muhalefet Cumhurbaşkanı göstereceği ismi aramaya başladı. İYİ Parti adayını Meral Akşener olarak açıklarken, CHP ise henüz karar verebilmiş değil.

CHP'nin Abdullah Gül'ü aday göstereceği iddiasına ise hem vatandaşlardan hem de partililerden tepki geldi.

Tepki gösteren isimlerden biri de adı Cumhurbaşkanlığı için geçen Muharrem İnce oldu.

İnce Twitter hesabından yaptığı açıklamada,

"Türkiye'nin huzuru, güvenliği, milletimizin ve çocuklarımızın geleceği için Tayyip Erdoğan'dan kurtulmuş istiyoruz.

Ancak atadığı bürokrat ve rektörler FETÖcü çıkan, görevdeyken hiçbir kanunu veto edememiş, görevden ayrılınca yanlışa yanlış diyememiş Tayyip Erdoğan'ın suç ortağı ve kardeşi Abdullah Gül bizim Tayyip Erdoğan'dan kurtulma tercihimiz, seçeneğimiz olamaz, olmamalıdır.

Benim bu sürece ilişkin tek açıklamam budur, başka haber ve yorumları dikkate almayınız" dedi.