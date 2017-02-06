İşte AKP'nin referandum sloganları

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bakanlar kurulu sonrası yaptığı basın toplantısında AK Parti'nin kampanya sloganını açıkladı

İşte AKP'nin referandum sloganları

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası bir açıklama yaptı. Kurtulmuş, AKP'nin referandum sürecinde kullanacağı sloganları da açıkladı. Referandum çalışmaları sırasında 'Yeni Türkiye için evet.', 'Güçlü bir Türkiye için evet' sloganını kullanacaklarını açıklayan Kurtulmuş, kampanya boyunca halka 'evet'i anlatacaklarını söyledi.

Türkiye'nin Suriye gibi, Irak gibi olmamasını sandığın ortada olmasına bağlayan Kurtulmuş, referandum da da sandığın ortada olmasının Türkiye'de demokrasinin gücünü gösterdiğini iddia etti.

Bunun bir parti seçimi olmadığını ve kiminin evet kiminin ise hayır diyeceğini belirten Kurtulmuş, 'millet ne derse başımızın gözümüzün üstüne' dedi.

Etiketler; #numan kurtulmuş #akp #akp referandum
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