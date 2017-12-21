İYİ Parti, İzmir’deki ‘A Takımı’nı tanıttı

‘Çok üzün süre siyasetin içinde olmama rağmen çok heyecanlıyım’ diyen Ulupınar, ‘Allah heyecanımızı almasın. Bence insanın yaşamında en önemli şey heyecandır. Ülkemiz ve milletimiz için ulvi amaçlarla yola çıktık’ dedi.
‘İYİ Parti sıradan bir amaçla kurulmadı’
‘Ülkemizin içinde bulunduğu şartlarda, siyaseti bir tercih olarak değil bir mecburiyet olarak gördük ve bugün gereğini yapıyoruz’ diyen Ulupınar, sözlerini şöyle sürdürdü: İYİ Parti, siyasi yelpazede kendisine yer bulmak gibi sıradan bir amaçla değil, Türk siyasetinin ihtiyacı olan normalleşmeyi sağlamak ve toplumun tüm kesimleri için ortak geleceği inşa etmek için Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener önderliğinde ‘Biz varız’ demiştir. İYİ Parti olarak çıktığımız bu yolda, bu bir iktidar yürüyüşüdür. Demokrasi tarihimizdeki kahramanların ayak izlerine basa basa çıktığımız bu yürüyüşte, ülkeye açık açık ihanet edenler dışında hiç kimseye, hiçbir sosyal kesime ve aidiyete karşı rezervimiz yoktur. Çünkü aidiyetlerin ayrıştırdığı değil hukukun ve demokrasinin birleştirdiği toplumsal düzeni savunuyoruz.
‘İktidarımız döneminde…’
Ulupınar konuşmasında ilerleyen döneme ve partisinin olası iktidarında gerçekleştirecekleri faaliyetleri de özetledi. Ulupınar, ‘İYİ Parti, sadece şikayetleri dile getirmek ve itirazların partisi olmak için kurulmamıştır. Amacımız, intikam veya rövanş gibi kavramlardan uzak durarak, demokratik biçimde çözüm önermek ve halkımızdan gördüğü destekle bu çözümleri hayata geçirmektir. İktidarımızda; parlamenter sisteme geri dönülecektir. Zengin, adil, özgür ve mutlu Türkiye’nin temelleri atılacaktır. Hem Batı hem İslam dünyasıyla ilişkilerimiz normalleşecektir. Taassuba değil bilim ve teknolojiye ağırlık verilecektir. Yerel yönetimler, partilerin ve genel başkanların değil halkın yere yönetimleri olacaktır. Yargı bağımsızlığı tüm bağımsızlıkların anası olarak kabul edilecektir. Devlet işleri en yakın akrabaya, en iyi partizana veya başını en kolay eğene değil, en ehil olana verilecektir’ diye konuştu.
‘İzmir’in mağduriyetini de gidereceğiz’
‘İzmir’imizin genel ve yerel iktidarların çekişmesinde mağdur edildiği süreçler inşallah İYİ Parti’nin iktidarıyla son bulacaktır’ diyen Ulupınar, şöyle devam etti: İzmir layık olduğu hiçbir hizmet ve ilgiden geri kalmayacaktır. Bizler İzmir yönetimine büyük bir şevkle talip olduk. Layık görüldük. Amacımız İzmir il ve ilçe teşkilatlanmasında partimizin geneli için bir model oluşturmak ve bunun Türkiye genelinde yaygınlaşmasını sağlamak. Konuşmasının ardından Ulupınar, il yönetim ve il disiplin kurulu üyelerini tek tek tanıttı.
İl yönetiminde kimler var?
İşte 85 kişilik İl Yönetim Kurulu: Koray Ükünç, Ergin Oğuz, Şeref Şencanbaz, İbrahim Dönertaş, Mevlüt Durmuş Kara, Nurdan Sargın, Rahmi Sezgin, Cengiz Üretmen, Ali İhsan Ülker, Mehmet Armağan Abacıoğlu, Ülkü Doğan, Galip Çetin, Erhan Atlı, Bülent Kırılmaz, Gizem Babayiğit, Hüsmen Kırkpınar, Ahmet Rüştü Kadıoğlu, Mehmet Kamil Ergenekon, Murat Kapkaç, Kemal Sevinç, Haluk Hayri Öztekin, Gökten Gök, Hüseyin Meşeli, Songül Birçek, Şükrü Çakır, Murat Çakar, Hayri Köseoğlu, Evren Gülay, Bülent Uygur, Ufuk Dulun, Öztürk Keskin, Osman Çandır, Sevim Kayahan, Lütfi Kılıç, Hakiyan Öztekin, Ahmet Kervan, Mediha Keskin, Oktay Çetintarakçı, Mehmet Balvar, Melik Yazır, Mehtap Tamer, Adnan Selvi, Fatih Komili, Ömer Özkan, Serap Ocak Kaşka, Mehmet Murat Gök, Mehmet Ali Danışman, Saim İşlek, Nuray Savaşan, Cumhur Kansu Kaynar, İsmail Vatansever, Zeynel Yılmaz, Sema İşleker, Mehmet Özer, Ahmet Murat Beydoğan, Seda Özçelik, Tuğba Uzer, Can Yeşilpınar, Alper Can Ketenci, Atila Certel, Esra Akkaş, Mehmet Şükrü Ağırbaş, Sinan Çiğdem, Mehmet Ali Sarızeybek, Serpil Gencer, Çağrı Özdemir, Sabahattin Topuz, Kurtuluş Ürkmez, Funda Doğan Kapukıran, İrfan Anbar, Gülşen Dizdarer, Serhat Bayülken, Burak Üstünbaş, Ramazan Dündar Tanrıverdi, Hacer Hande Güven, Nurettin Özturan, Sema İkizoğlu, Ayşe Ertürk, Süleyman Serdar Işıldar, Musa Serbest, Fatih Özen, Sevil Duru, Hasan Mert Yılmaz, Arzu Büyükköprü.
Disiplin kurulu
9 kişilik İl Disiplin Kurulu ise şu isimlerden oluşuyor; Vedat Ahi, Mehmet Dolunay Köstepen, Ayhan Saltan, Bayram Ata, Buğra Erkulus, Özer İnce, Tülin Dilşen, Tülay Yaman, Şenay Atalay.
Açıklamanın ardından 5 dakikalık bir il yönetim kurulu toplantısı da yapıldı. İYİ Parti’nin çiçeği burnunda yeni yönetimi daha sonra Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.
İnsan Hak ve Hürriyetlerine saygı duyulan,Toplumsal Barışın Temel ilke edildiği
günleri beraberce görmek dileği ile..Selamlar..
Cumhur Güney...0 532 394 26 29..