İYİ Parti'ye geçen 15 CHP'li geri döndü

İyi Parti'ye geçen 15 milletvekili, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla CHP'ye geri döndü

CHP'den istifa ederek İyi Parti'ye katılan ve bu partinin TBMM'de grup kurmasını sağlayan 15 milletvekili, yeniden CHP'ye döndü.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 vekilin partiye dönmesi için talimat vermişti. Bu kapsamda, 15 milletvekili bugün İyi Parti'den istifa ederek CHP'ye katıldı. Milletvekillerinin partiye dönüşünün TBMM'de düzenlenecek bir törenle duyurulacağı belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun 15 ismi yeniden CHP listelerinden aday göstermesi bekleniyor.

"GENEL BAŞKANIMIZ NE ZAMAN KARAR VERİRSE DÖNERİZ"

15 isimden bazıları Milliyet'e yaptığı açıklamada, "Biz genel başkanımızın talimatıyla bir demokrasi görevini yerine getirdik. Seçimlere girmesi engellenmek istenen bir partiye destek olduk. Hiçbirimiz kişisel ikbal peşinde değiliz. Bu yüzden hiçbirimiz 'ne zaman CHP'ye döneceğiz' diye sormuyoruz. Genel Başkanımız ne zaman karar verirse o zaman partimize döneriz" ifadelerini kullandı.

VE DÖNDÜLER

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel şunları söyledi:

Arkadaşlarımız Türkiye siyaset tarihine geçecek bir kararı uygulamak üzere hep birlikte bir adım attılar. Giderlerken dönüşleri konuşuldu. Birileri onları itibarsızlaştırabileceklerini düşündüler. Ama bu kamu vicdanından, halkın vicdanından geriye tepki. İlk andan itibaren 15 arkadaşımızın yapmış olduğu büyük fedakârlık, kamuoyunda büyük bir takdirle karşılandı.

Bir partinin çeşitli oyunlarla seçim dışına bırakılmasına tepki gösteren vicdan sahibi adalet duygusuna sahip olan 80 milyon vatandaşımız tarafından takdirle karşılandı. Onlar gittikleri şehirler de alkışlandı. Yedikleri yemeğin parasını almamaya ısrar eden esnaflarla karşılaştılar. Zaman zaman onlar gözyaşlarını tutamadı. Bununla alay etmeye kalkanlar oldu. Gittikleri gibi dönmüyorlar. Onların gitme kararını, CHP’nin bu kararına 15 arkadaşımızın fedakarca tamam demesinin ardından devam eden süreçte, o gün Türkiye’de şöyle bir iklim hakimdi: "Yine her şey birilerinin tasarladığı gibi mi olacak?"

Bugün Türkiye’de tamam yeter artık, artık her şey planladığınız gibi olmayacak, halkın iktidarını kurmak için saraya karşı tüm milletin ittifakını kurmak için, barıştan yana özgürlükten yana Türkiye’nin yeni geleceğinden yana umut besleyen herkesin yüzünün gülmesi için hepimiz tamam diyoruz. Görev tamam, arkadaşlarımız yuvaya dönüyorlar.

AYTUN ÇIRAY: SONSUZ TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM

Özgür Özel'in ardından konuşan İYİ Parti Sözcüsü Aytın Çıray ise şu ifadeleri kullandı:

Bugün burada yaşadığımız bu gurur verici tablo, Türk siyaseti demokrasisi adına bir utanç tablosudur. Keşke OHAL içinde seçime gitmeseydik de Türk demokrasisi ve seçim süreci bu tür ihtiyaçları ortaya çıkarmasaydı. Samimiyetle bu demokrasi mücadelesinde bu hadisenin gelişmesinin önünü açan Kemal Kılıçdaroğlu’na, 15 milletvekiline Türk milleti ve demokrasisi adına sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum.