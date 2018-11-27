İzmir'de muhalefetten Zeybekci yorumu

AK Parti'nin Nihat Zeybekci'yi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak göstermesinin ardından muhalefet partilerinden değerlendirmeler geldi. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel 'ithal aday' eleştirisinde bulunurken, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu ise AK Parti'nin, İzmir'i kazanma niyeti olmadığı savundu. MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu da İzmir'deki seçim çalışmalarında AK Parti'nin adayını destekleyeceklerini söyledi

AK Parti'den 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçim için İzmir'de büyükşehir belediye başkanlığına Ekonomi eski Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkan Vekili Nihat Zeybekci aday gösterildi. Muhalefet partilerinden de Zeybekci'nin adaylığının resmileşmesinin ardından değerlendirmeler geldi. CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Nihat Zeybekci'yi sevdiğini belirtti. Zeybekci'nin adaylığının hayırlı olmasını diledikten sonra İzmir'in CHP'den alınmasının zor olduğunu belirten Bayır, "Sanayi Ticaret Komisyonu olarak kendisi ile 3 yıl çalıştık. Denizlili, İzmirli değil; 'İzmir Ege'nin en güzel kızı, kim istemez' dedi. Zordur bizden kız almak. İşte deve işte hendek. Ya atlarsın ya da düşersin. Binali Yıldırım İzmir'i almak için düştü. Zeybekci de düşeceği için şimdiden üzgünüm, üzüntülerimi bildiriyorum. Kendisini severim. Seviyeli bir yarış olacak; ama İzmir'i bizden almak zor. Hayırlısı olsun Nihat Zeybekci'ye" diye konuştu.

'HANGİ İLÇENİN HANGİ BÖLGEDE OLDUĞUNU BİLMEZ'

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ise Nihat Zeybekci için 'ithal aday' eleştirisinde bulundu. İzmir'de siyaset yapan AK Partililerin bu durumu değerlendirmesi gerektiğini belirten Sertel, "İzmir'in içinden aday bulamıyorlar, dışarıdan aday ithal ediyorlar. Bu, İzmir'de siyaset yapan AK Partililer için son derece üzüntü verici, kötü bir durum. Zeybekci 5 yıl içinde bırakın sokakları, hangi ilçelerin hangi bölgede olduğunu, hangi tarafa düştüğünü öğrenemez. Ama zaten buna gerek kalmayacak. 1 Nisan'da geldiği gibi İzmir'i terk edecek. Tıpkı Binali Yıldırım örneğinde olduğu gibi" dedi.

'İZMİR İLE İLGİLİ HAYALLERİ OLMALI'

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de İzmir'den aday gösterilecek kişinin, bu kente dair hayallerinin olması gerektiğini savunarak, "2014 yerel seçimlerinde de İzmir ile bir bağı olmayan Binali Yıldırım aday gösterildi. İzmir'le bir bağı olmayanın, burada seçmenle de o bağı kurabileceğini düşünmüyorum. Ülkemize çok değerli hizmetler yapmış olabilirler ama kalkıp da İzmir ile bir bağı, İzmir ile ilgili hayalleri olmayan birini, tepeden inme getirip aday gösterirlerse bunun İzmir seçmeni açısından karşılık bulacağını düşünmüyorum" diye konuştu.

'İZMİR'İ KAZANMA NİYETİ YOK'

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu ise kararın bütün siyasi partilere hayırlı olmasını dileyerek, "İzmir'i kazanmak için AK Parti'nin bir gayreti yok. İzmir'i kazanmak gibi bir niyeti hiçbir zaman olmadı, olmayacak. CHP üzerinden İzmir'i malzeme yaparak, İzmir halkını şeytan gibi taşlamaya çalışıyorlar. İzmir üzerinden Türkiye'yi, Türkiye'nin değerlerini, cumhuriyeti taşlıyorlar. Ama biz İYİ Parti olarak buna fırsat ve imkan tanımayacağız" dedi.

'ÖNCE KENDİ ADAYLARIMIZ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu da ilçelerde kendi adayları için büyükşehirde ise AK Parti'nin adayı Nihat Zeybekci için çalışacaklarını belirtti. Osmanağaoğlu, "MHP yereldeki ittifakta tüm çabayı, desteği ortaya koyacak. Bütün desteğimiz ile varız. Memleketimiz için ülkemiz için hayırlı olsun. İzmir'de önce kendi ilçe belediyelerimiz için gerekli mücadeleyi vereceğiz. Büyükşehirde de liderin gösterdiği hedef doğrultusunda elimizden gelen çalışmayı ortaya koyacağız" diye konuştu.