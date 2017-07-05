İzmir'den Adalet Mitingi'ne 500 otobüs gidecek!

CHP İzmir Örgütü, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı ve 9 Temmuz' da finali yapılacak olan yürüyüşe, İzmir'den kalabalık bir kitle ile katılım sağlamayı planlıyor. İlçe başkanlıklarına şu ana kadar 5 bin kişinin başvuru yaptığı belirtildi. Yine 50 bin kişiye toplu mesaj atıldı. İzmir'den mitinge 20 bin kişinin katılması hedefleniyor

CHP İzmir Örgütü, 9 Temmuz'da sonlandırılacak olan adalet yürüyüşü için adeta seferberlik ilan etti. Örgüt, Kılıçdaroğlu'nun başlattığı ve 9 Temmuz' da finali yapılacak olan yürüyüşe, İzmir'den kalabalık bir kitle ile katılım sağlamayı planlıyor.



Adalet mitingiyle ilgili CHP İzmir İl Başkanlığında yapılan toplantıya CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İlçe Başkanları, CHP'li İlçe Belediye Başkanları ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı adalet yürüyüşü devam ediyor. 9 Temmuz'da büyük bir mitingle sonlandırılacak olan adalet yürüyüşüne İzmir'den geniş bir katılımın gerçekleştirilmesi planlanıyor. Katılımın yoğun olması için çalışmalar da başladı. CHP İzmir İl Başkanlığı'nda bir araya gelen belediye başkanları ve CHP'nin ilçe başkanları, mitinge katılımın planlamasını yaptı. Hangi ilçelerden kaç otobüsün kaldırılacağına dair bilgi alışverişinde bulunuldu. Parti, büyük ve coşkulu bir katılımın sağlanması için sosyal medya üzerinden duyuru yapacak. Ayrıca ayaklı tanıtım panoları da kentin belirli noktalarına konulacak. Bu panolarda, yürüyüşe katılmak isteyen vatandaşlara yol gösterici bilgiler yer alacak. Her ilçe kendi organizasyonunu kendisi yapacak. Belediye başkanları da destek verecek. Partili olmayan vatandaşlar için iletişim bilgileri verilecek. Katılmak isteyen vatandaşlar, ilçe başkanlıklarına başvuru yapabilecek. Yürüyüşe katılmak isteyen vatandaşların 7 Temmuz sabahına kadar isimlerini ilçe başkanlıklarına yazdırmaları gerekiyor.



50 bin kişiye mesaj atıldı

Katılımcılara şapka ve bir yüzünde adalet diğer yüzünde İzmir yazılı tişörtler dağıtılacak. İzmir'den 500'e yakın otobüsün İstanbul mitingine vatandaşları götürmesi bekleniyor. İlçe başkanlıklarına şuana kadar 5 bin kişinin başvuru yaptığı belirtildi. Yine 50 bin kişiye toplu mesaj atıldı. İzmir'den mitinge 20 bin kişinin katılması hedefleniyor.Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan CHP İzmir İl Başkanı Asuman Güven "İlçe örgüt başkanlarımız ve belediye başkanlarımızla 9 Temmuz Adalet mitingi için toplandık. Toplantıda ilçe başkanlıklarımızın vatandaşlarımızı İstanbul'a taşımasıyla ilgili görüşmeler ve planlamalar yaptık. İlçe ve belediye başkanlarımızla omuz omuza, adalet için koordineli bir çalışma yürütüyoruz. Adalet mitingine katılmak isteyen tüm İzmirlileri Maltepe'ye götürmek boynumuzun borcu. İzmir'in adalet ve özgürlük konularındaki hassasiyetini biliyoruz. Tüm İzmirlileri, Türkiye'nin buluşacağı adalet mitingine davet ediyoruz. İzmir'den en az 500 otobüslük bir konvoyla ve 20 bin kişiyle adalet mitingine katılacağız." dedi.