Kaç Suriyeli seçimlerde oy kullanacak? Yıldırım açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım, 30 bin Suriyelinin vatandaşlık hakkı kazandığını belirterek "24 Haziran seçimlerinde oy kullanacaklar" dedi

Gamze Geçer- Başbakan Binali Yıldırım, Kaya Termal Otel'de düzenlenen Esnaf Buluşması'nda yaptığı konuşmada, esnafın sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini şu an olan ekonomik durgunluğun sebebinin seçimden dolayı olduğunu söyledi

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu'nun toplantıda illettiği konulara ilişkin çalışmaları önceden başlattıklarını bildirdi.

Ekonomide durgunluk tartışması

Esnafın bir başka ilettiği konunun da "ekonomideki durgunluk" olduğuna işaret eden Yıldırım, ‘Durgunluğun seçim süreci ile alakalı olduğunu bilmenizi istiyorum. Seçim öncesi ihtiyacı olan da olmayan da herkes 'hele dur bir bakalım seçimleri görelim' der, genel kaidedir bu. Bu sefer de aynı. İnşallah seçimden sonra herkes gelecek, yatırım planlarını yapacak, hedeflerini ortaya koyacak ve yolumuza devam edeceğiz’ ifadesini kullandı.

Yıldırım, ekonomide bazı gelişmelerin, değişimlerin olduğunu dile getirerek, küresel ekonomide son 1 yılda yaşanan değişimin gelişmekte olan ülkelerin aleyhine bir durum oluşturduğunu belirtti.

Özellikle Amerika'nın, bütün dünyada, gelişmekte olan ülkelerde 4,5 trilyon dolar fonu olduğuna değinen Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

‘Bu fonu tekrar yuvaya döndürmek için faiz artışı yapıyor. Diyor ki 'dışarıda yapmayın, ülkenizden yatırım yapın.' Benzer şeyi Avrupa Birliği de yapıyor. Bu tabi dış kaynağa ihtiyacı olan, bizim gibi bize benzer Meksika, Arjantin, Venezuela, Rusya ve İran gibi ülkeleri olumsuz etkiliyor. Kaynak çıkışı olunca yerli parada dalgalanmalar meydana geliyor. Bu bir sorun, bunun için tedbirlerimizi alıyoruz. İnşallah seçimden sonra yapısal reformları, vergi reformu başta olmak üzere yerli sektörü daha fazla destekleyecek üretimi, ihracatı artıracak birtakım düzenlemeler yapıyoruz.’

Proje bazlı teşvik sistemi uyguladıklarını, döviz kazandırıcı projelere ise yüksek teknoloji katma değer getiriyorsa bu projelere özel destek verdiklerini vurgulayan Yıldırım, bu konuda 23 projeyi onayladıklarını söyledi.

‘Terör bitme noktasına geldi’

Başbakan Yıldırım, cari açığı azaltacak projeleri uygulamaya aldıklarını, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun cazibe merkezi olması için düzenlemeler yaptıklarını bildirdi. Yıldırım, ‘Bölgede terör Allah'a şükür tamamen bitme noktasına geldi. Şehirlerde, kırsalda terörden ziyade devletin otoritesi ağırlığı geçerli. Bu şartlar altında yatırımların bölgeye kazandırılması lazım. Bu yatırımları çekmek için bütün o bölgedeki illere 6. bölge teşviki veriyoruz, ister OSB'de olsun ister olmasın teşvikten yararlanacaklar. Can ve mal güvenliği meselesi hallolduktan sonra artık oralarda gençlerimizin, orada yaşayan vatandaşlarımızın daha ziyade üretim yapması yeni iş yerlerinin açılması için teşvik vermeye devam edeceğiz’ diye konuştu.

Yıldırım, taksicilerle ilgili düzenlemeler de yaptıklarını, birçok düzenlemenin sessiz sedasız yapıldığını belirtti.

Esnaf odası temsilcilerinin de siyaset merakını gidermeyi hedeflediklerine değinen Yıldırım, ‘Merak etmeyin siyaset herkesin hakkıdır. Bu ülkenin derdiyle dertlenen herkesin içinde olması gereken bir durumdur. 'Ben siyasi değilim, siyasetle aram yok' diyen kimse yok, en azından oy veriyor. Oy vererek ülke hakkındaki kanaatini belirtiyor, kendini ifade ediyor. Bu konuda biraz hukukçuların çalışması lazım’ dedi.

Başbakan Yıldırım, AK Parti iktidarı döneminde Türkiye'nin birçok sorunu aştığını, seçimden sonra geçim sürecinin başlayacağını, herkesin normal hayatına döneceğini belirtti.

AK Parti döneminde 12 yıl Ulaştırma Bakanlığı yaptığını anımsatan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ülkeye hizmetler götürdüklerini, bölünmüş yol projelerinin Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası tarafından dünyaya örnek gösterildiğini de dile getirdi.

'YAKLAŞIK 30 BİN SURİYELİNİN OY KULLANMA HAKKI VAR'



Başbakan Binali Yıldırım, seçimde Türkiye genelinde yaklaşık 30 bin Suriyeli vatandaşın oy kullanma hakkına sahip olduğunu ancak kaçının sandığa gideceğinin bilinmediğini söyledi. Yıldırım, "Suriyeliler bizim misafirimiz, memleketlerine gidecekler. Şartlar iyileştikçe de gidiyorlar. Cerablus'a, El Bab'a gittiler, Afrin'e gittiler. 250 bine yakın dönen Suriyeli var. Suriye'de işler yoluna girdikçe bunlar memleketlerine dönecek. Bu geçici bir durumdur. Savaş şartları var. Biz de komşuyuz, bize düşeni yaptık. Ölüme terk edemezdik. Bu onlara şu hakkı vermiyor; Biz istediğimiz gibi hareket ederiz, Türkiye'nin kanunları bizi bağlamaz, kural tanımayız, toplumsal düzene her türlü zararı veririz. Buna da müsaade etmeyiz. Türkiye bir hukuk devleti. Türkiye'nin hukukuna uygun olarak hareket etme mecburiyetleri var. Aksi halde tutar geldiklere yere götürürüz" dedi.

Lazında Kürt’ünde kanı var

Toplantının açılışında konuşan Ak parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül,’ 2002 de Ak parti iktidara geldi. özgürlüklerin önü açıldı. herkes kendi dilinde konuşuyor.

Terör örgütü büyüdü. Biz barış huzur ve demokrasi istiyoruz.

O masa kurulduğunda barış isteği yokmuş. Bayrağımızda sadece Türk’ün kanı yok. lazın da var Kürt’ün de kanı var. Geçmişte ataları bu topraklarda olan gelecektede torunları burada olacak ortak değerlerimiz var.

Meclise girdiler. Çukur oldu. Bize düşen her farklılığı kabul edip ona göre hareket etmek. Herkese şefkatle sevgiyle yaklaşacağız’ şeklinde konuştu.

Suriyeliler ne olacak? Sorusu sorulduğuna değinen Yıldırım, ‘Misafir ev sahibinin kuzusudur. Yaramazlık yaparlarsa gereğini yaparız. Darda zorda kalanlara yardım etmek bize ecdadımızdan miras olarak geliyor. 250 bin kişi Suriye’ye gitti .işler düzeldikçe geri gidecek insanlar. Avrupa da milyonlarca insanımız var ama elbette dönüyor. Bülbülü altın kafese de koysalar memleketim demişler. İnsanın vatanı gibi evi gibi bir yer yok. Elbette geri dönecekler’ dedi.

Yaklaşık 50 gündür vatandaşlar ile buluştuklarına değinen Yıldırım, ‘Bugün de güzel İzmir’in doğu ve güneydoğu derneklerinizi temsilcileriyle beraberiz. Sizlerin desteğiyle 16 yıldır Ak parti olarak büyük işlere imza attık. Bundan sonra yaşadığımız şehir gibi memleketimizin sorunları için beraber olacağız. Geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. 24 haziran seçimlerin ak parti iktidardında 13. Seçim olacak. 12 seçim geride kaldı. 16 yılda her seçimde yanımIzda oldunuz. Yine olacaksınız’ dedi.

Ülkeyi bölmek isteyenlerin amacının Recep Tayyip Erdoğan olmasın kim olursa olsun mantığı olduğunu söyleyen Yıldırım konuşmasına şu şekilde devam etti, ‘Çünkü Recep Tayyip Erdoğan Masum ve mazlum milletlerin uyanışına sebep oluyor. Nedir plan? Suriye Irak bölgesinde terör devleti kurmak bunu da Kürt vatandaşlarımızın kanı canı üzerine kuracaklar. Bu emperyal emellerin Kürtlerin o bölgede yapay devlete ihtiyacı yok. Anadolu toprakları onların vatanıdır. Bayrağımızın et ve tırnak gibiyiz. Bizi birbirimize düşürmeye çalışanlar dünde muvaffak olamadı bundan sonra da olamayacaklar. Siyaset herkesin hakkı. Eğer üniter yapıyı milletin beraberliğini gözetmiyorsanız. Etnik kökende ayrımcıysanız, Bu bizim anayasamıza örfümüze aykırıdır.

7 haziran seçimleri öncesi hdp biz Türkiye partisi olacağız dedi ve 81 milletvekili aldılar ama sonrası gelmedi. Hdp iradesi kendi elinde değil terörde kurtulma şansı yok. Genel Başkanı eş başkan çıkıyor pkk lıların cenazesine gitmezseniz siz cezalandırırım diyorlar. Burada herşey apaçık ortada.’

Kürtlerin devleti bin yıldır Anadolu topraklarıdır diyen Yıldırım, ‘Kürtlerin de Türklerin de devleti burasıdır. Bu ay yıldızlı bayrağa rengini birlikte beraber verdik, hilali şehitlerimizin kanlarıyla süsledik. Bizi birbirimize düşürmeye çalışanlar, kardeşliğimizi bozmaya çalışanlar dün de muvaffak olamadı, bundan sonra da olamayacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gençlerimizi dağdan kurtardık. Bu sene dağa çıkış olmadı, geçen sene çok azaldı. Kalem tutması gereken eller silah tutuyor. Dağda bunların ömrü 3,5 yıl. Ömrünün baharında o çocuklar yok olup gidiyor. Anaların gözyaşlarını dindirdik’ şeklinde konuştu.