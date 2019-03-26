Kani Beko: Bayraklı'da kimler fişleniyor?

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Bayraklı ilçesi Yamanlar Mahallesi'nde oturan bazı Alevi vatandaşların evlerine yapılan işaretlemeleri İçişleri Bakanı'na sordu. İşaretlemenin yerel seçim öncesi olduğuna dikkat çeken Beko, Bakan'a bölgede seçim güvenliği için yapılan çalışmaları sordu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Kani Beko, İzmir'de seçim öncesi yaşanan işaretleme olayını Meclis'e taşıdı. Yoğun olarak Alevi vatandaşların yaşadığı Bayraklı ilçesi Yamanlar Mahallesi'nde 22 Mart tarihinde kimliği belirlenemeyen bazı kişilerce işaretlemelerin yapıldığını hatırlatan Beko, "Yerel seçime günler kala Alevi vatandaşların üzerinden oynanmaya çalışılan bu çirkin olayı kınıyorum. Etnik kimlik ve din üzerinden insanları ayrıştırma siyasetini 17 yıldır net bir şekilde yaşıyoruz ancak İzmir gibi barışın ve kardeşliğin hakim sürdüğü bir ilde bile tam da seçim öncesi bu gibi olayların yaşanması maalesef toplumu derinden yaralayan bir olay. Bu ülke bu zihniyettekilerin yaşattıklarını unutmadı. Toplumsal infial yaratacak bu gibi olaylara karşı Emniyet ve İçişleri Bakanlığının daha dikkatli çalışma yapması gerekir. Mahallenin mobese kameraları özenle incelenmeli, deliller karartılmadan suçluların yakalanması, olayların daha fazla büyümemesi, İzmir'in ve ülkenin huzuru için sağlanmalı" dedi.

İşaretleri polis sildiriyor

CHP'li Beko, İçişleri Bakanına yönelttiği şu sorulara cevap aradı: "Sabah kalktığında duvarlarında çarpı işaretlerini gören yurttaşlar tarafından mahalle muhtarı bilgilendirilmiş ve aynı zamanda polis de çağrılmıştır. Ancak sokağı kapatıp vatandaşların ifadesine başvuran polisin tutanak tuttuktan sonra, yeterli delil incelemesi yapılmaksızın işaretleri sildirdiği vurgulanmakta. Yaşanan saldırı sonrası İçişleri Bakanlığınca başlatılan bir soruşturma var mıdır? Varsa bu soruşturma hangi aşamada? Bayraklı'da yaşanan olay sonucunda gözaltına alınan ve hakkında işlem yapılan şüpheli ya da şüpheliler var mı? Polisin yeterli ve detaylı araştırma yapmaksızın duvarlardaki işaretleri sildirdiği ve bölgeden ayrıntılı inceleme yapmaksızın ayrıldığı iddiaları doğru mu? Öyleyse bu polisler hakkında da bir soruşturma başlatmayı düşünmekte misiniz? Bölgede yaşayan yurttaşların güvenliğinin sağlanması için hangi tedbirleri almaktasınız? Bu işaretlemelerin seçimlere dönük bir provokasyon olabileceği iddiaları doğru mu? Seçime dönük bir provokasyon ise bölgede seçim güvenliğinin sağlanması için hangi adımlar atılmakta?"