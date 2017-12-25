KHK'daki tartışılan madde ile ilgili AKP'den açıklama

Mahir Ünal KHK'nın tartışılan maddesi hakkında konuştu. Mahir Ünal düzenlemenin sadece 15 Temmuz ve 16 Temmuz günlerini kapsadığını söyledi

KHK'larda tepkiye neden olan maddeyle ilgili AKP Parti Sözcüsü Mahir Ünal bir açıklama yaptı. Ünal şunları söyledi: Bir şeyi netleştirelim. 15-72016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü, yani sadece o gece ve devamı niteliğindeki 16 Temmuz sabahıyla ilgili. Eylemlerin bastırılması ibaresi, 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz gününü ifade etmektedir. Burada yer alan terör eylemleri ibaresi de, darbe teşebbüsünün terör eylemi olması hesabıyla yazılan bir unsurdur. Bu ifade daha sonra gerçekleşen terör eylemlerini hiçbir şekilde kapsamamaktadır. O gece ve sabahında darbe girişimine karşı göğsünü siper etmiş, ülkesini çıplak elleriyle tutmuş o kahraman insanların ülkelerini korumalarından dolayı ülkelerini canları pahasına korumalarından dolayı, onlara dönük hukuki sorumluluk doğmasın diye yapılmıştır.



Bu düzenlemeyi bugüne şamilmiş gibi, bugünkü diğer terör eylemleriyle ilgiliymiş gibi gösterilmek istenmesi dezenformasyondan ibarettir.