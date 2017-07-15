Kılıçdaroğlu 2019'da aday olacak mı?

Der Spiegel dergisine açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yılı seçimleriyle ilgili açıklama yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Der Spiegel dergisine yaptığı açıklamada 2019 seçimleri için aday olmayacağını söyledi. Abdullah Gül'ün adaylığı sorusuna da cevap veren Kılıçdaroğlu, buna Gül'ün kendisinin karar vereceğini, iki yıl önceden isim verme hatasına düşmeyeceğini belirtti. Kılıçdaroğlu, partiler üstü bir aday istediğini de vurguladı.



Avrupa'ya da bir çağrı yapan Kılıçdaroğlu, Avrupa'nın Türkiye ile Erdoğan'ı bir görmemesi gerektiğini söyledi. Adalet yürüyüşü ve referandum örneğini de veren Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın sadece ülkenin yarısı için konuştuğunu belirtti.



Adalet yürüyüşüne katılım

Darbe girişimi

Adalet yürüyüşüne katılımla ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, mitinge bu kadar çok kişinin katılması ile ilgili de yorum yaptı. Halkın hükümet baskısından ve adaletsizlikten rahatsız olduğunu bildiğini belirten Kılıçdaroğlu, ancak insanların adalete bu denli susadığını düşünmediğini açıkladı.Darbe girişimi ile ilgili de soruları yanıtlayan CHP lideri, darbe gecesi ne olduğu sorusuna şu yanıtı verdi: “Bunu kimse bilmiyor. Darbe gerçekti. Bu hain darbeden Gülen’in sorumlu olduğu konusunda hiçbir şüphem yok. Biz hükümeti bu cemaatin tehlikeleri üzerine devamlı uyardık. Ama Erdoğan bizi dinlemek istemedi. Gülen’le müttefiktiler. Türkiye’yi aralarında paylaştılar. AKP’li politikacılar Gülen’i yıllarca ziyaret ettiler. İkisi arasındaki savaş, 15 Temmuz’da 300 insanın hayatına mal oldu. Türk istihbaratı 15 Temmuz günü öğleden sonra olası bir darbe ihbarı aldı. Ama Erdoğan akşam eniştesinden öğrendiğini iddia ediyor. Biz, hükümetin yararlanmak için darbe girişimini belirli bir noktaya kadar bıraktığına inanıyoruz.”