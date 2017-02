Kılıçdaroğlu: Bir kişi konuşacak 80 milyon dinleyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında referanduma gidecek olan anayasa ile ilgili konuştu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında referanduma ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu açıklamasında " Üzülerek ve utanarak ifade ediyorum, Bir ülkenin Başbakanı Referandumda hayır oyu verecek kişilerin tamanını terörist ilan ediyor. Bu kadar üzüntü verici bir tablo olamaz"ifadelerine yer verdi.





"TÜRKİYE ŞUANDA YARI AÇIK CEZAEVİ KONUMUNDA"



Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında tutuklu gazeteciler değindi. Kılıçdaroğlu'nun konuşması şu şekilde :"Gözaltına aldınız, tutukladınız 100 gündür iddianame yok. Nasıl bir adalet bu. Belli ki bir yerden talimat bekliyorlar. İddianameyi geciktirerek gözdağı vermek istiyorlar.100 gündür Cumhuriyet yazarları hapiste onların bir an önce kapalı cezaevinden yarı açık cezaevine dönmelerini bekliyoruz. Çünkü Türkiye şuanda yarı açık cezaevi konumunda."





"DEVLETİN BÜTÜN ORGANLARINI BİR KİŞİYE TESLİM EDECEKSİNİZ"



Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Değişikliği'nin parti değil, memleket meselesi olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:"Pazar günü 81 ilden il ve ilçe başkanlarımızı topladım. Referandumda nasıl bir strateji izleyeceğimizi oturduk konuştuk. Neden 'hayır' diyeceğimizi konuştuk. Bunun bir parti meselesi değil memleket meselesi olduğunu konuştuk. Siyasi görüşü, inancı, kimliği ne olursa olsun 'hayır' dememizin ne kadar değerli olduğunu konuştuk. Şu soruyu her gittiğiniz yerde sorun: '15 yıldır iktidarsınız, 15 yıldır parlamentodan çıkarmak isteyip çıkaramadığınız bir kanun oldu mu? Yok. O zaman anayasa değişikliğinin sebebi ne? Neden şimdi parlamento yetkisini bir kişiye devrediyor? Neden ? Tek adam rejimi getiriyorlar. Her şeye muktedir olacak tek adam rejimi. 2010'da ne diyorlardı. Üstünlerin hukukunu değil hukukun üstünlüğünü sağlayacağız diyorlardı. Her vatandaşa devlet eşit yaklaşacaktı diyorlardı. Vatandaşımız da itibar ederek 2010'da 'evet' dedi. Yargıyı kime teslim ettiler? FETÖ'ye. Düşünün Meclis var başbakan var bakanlar var ve devleti teslim aldılar paralel devlet kurmaya çalıştılar. Devletin bütün organlarını bir kişiye teslim edeceksiniz. Getirilen değişikliğin ne kadar tehlikeli olduğunu anlatmak için bunları söylüyorum. Bir kişi isterse her şeyi yapabilecek. Şimdi başbakanlığı kapatıp bakanlığı bitiriyorlar. Ne olacak başkan ve yardımcıları olacak. Bunlar neyi eksik yaptılar, hangi iradeyi hayata geçiremediler? Bu sorunun cevabı yok arkadaşlar. Sayın Binali Yıldırım ve Sayın Bahçeli'ye soruyorum cevap yok. O zaman bu milletin önüne bunu hangi gerekçeyle getiriyorsunuz? Hatta şu teklifte de bulundum. Arzu ettikleri bir televizyon kanalında siyasi parti liderleri bir araya gelerek anlatalım. Demokrasi de olması gereken şeyleri söylüyoruz. Kavga mı çıkarıyoruz? Hayır. Vatandaşın bilgi sahibi olması çok mu kötü? Bu değişikliği istikrar için yapıyoruz diyorlar."





"HEM BAŞKAN HEM PARTİNİN GENEL BAŞKANI, HEM TARAFLI HEM TARAFSIZ"



Kemal Kılıçdaroğlu Anayasa Değişikliği'nin çift başlı sisteme neden olacağını savunarak şu şekilde konuştu: "Bu değişiklikle çift başlılığı önleyeceğiz diyorlar. Aslında yaptıkları çift başlılığı anayasal kurum haline getirmek. Hem başkan hem partinin genel başkanı, hem taraflı hem tarafsız. Bunun neresi tek başlı oluyor? Başkanı kim temsil edecek vali bir de mensubu olduğu partinin il başkanı. Devletin sigortası yok oluyor. Bir alan değil her alan kavgalı hale gelecek. Hayır bununla da yetinmiyorlar. Başkana diyorlar ki sen devletin yapısını ve işleyişini değiştirebilirsin. Diyelim ki başkan oturdu bir kararname yazacak bütün bakanlıkları kapatıyorum mümkün mü mümkün. Öyle bir yetki verilemez. Çocuğunu okula gönderen her anne ve babaya sesleniyorum bu kadar yetkiyi bir kişiye verirseniz Türkiye'yi bir maceraya sürüklersiniz. Bu yetkiler yoktur diyemiyorlar. Bu böyle kullanılmaz diyorlar. Birisi gelir kullanır. Cumhurbaşkanı kararnameleri meclise gelmeyecek direk Resmi Gazete'de yayınlanacak. Meclis malulen emekli oluyor. Maaş alacaklar oturacaklar."





"TÜRKİYE KUZEY KORE GİBİ, BİR KİŞİ KONUŞACAK 80 MİLYON DİNLEYECEK"



Kemal Kılıçdaroğlu" referandumda 'hayır'larımızı çoğaltmalıyız" dedi. Kılıçdaroğlu: "Bir örnek daha bu anayasa değişikliği milletin hangi sorununu çözecek? Terör sorununu çözüyor mu? Hayır. İşsizlik sorununu çözüyor mu? Hayır. Türk Lirası'nın yabancı paralar karşısında değerini koruyor mu? Hayır. Türkiye Kuzey Kore gibi, bir kişi konuşacak 80 milyon dinleyecek. Batı dünyası diyor ki ben neden yatırım yapacağım. Komşularımızla ilişkilerimizi düzeltecek mi? Hayır. Gıda fiyatları düşecek mi? Hayır. Bozulan eğitim sistemi düzelecek mi? Hayır. O zaman biz bu referandumda 'hayır'larımızı çoğaltmalıyız. Bu referandum parti meselesi değildir, bir memleket meselesidir, demokrasi meselesidir" diye konuştu.





"PEKİ FETÖ SANA BİNALİ YILDIRIM DEDİĞİ ZAMAN ADINI DEĞİŞTİRECEK MİSİN ?"



Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım'ın referanduma ilişkin açıklamasını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:" Neden evet diyeceklerini blmiyorlar vatandaşa da anlatamıyorlar. Binali Yıldırım açıklama yapıyor, efendim diyor hayır oyu PKK veriyor, bizde hayır oyu vereceğiz, FETÖ hayır diyor, bizde hayır diyeceğiz. Peki FETÖ sana Binali Yıldırım dediği zaman adını değiştirecek misin ? Üzülerek ve utanarak ifade ediyorum, Bir ülkenin Başbakanı Referandumda hayır oyu verecek kişilerin tamanını terörist ilan ediyor. Bu kadar üzüntü verici bir tablo olamaz."