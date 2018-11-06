Kılıçdaroğlu: Erdoğan katilleri serbest bıraktı!

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, 'Kral isteyince katilleri serbest bıraktı, gitmelerine izin verenler cinayet ortağıdır' diyerek tepki gösterdi

Sözlerinin başında ölüm yıldönümü nedeniyle merhum Bülent Ecevit’e değinen Kılıçdaroğlu “Elbette ki adalet gelinceye kadar mücadele edeceğiz, hiç endişeniz olmasın. Ecevit’in 12. ölüm yıldönümünü andık. Bir şair, yazar, düşünür olan Bülent Ecevit’i anmak temel görevimizdir.” dedi.

O bütün varlığını Türk halkına adamış birisidir.Mustafa Kemal Atatürk’ün bütün ilkelerini içselleştirmiş bir kişidir. Kıbrıs’ta soydaşlarımız katledilirken Kıbrıs’a gidip barışı sağlayan liderdir. Bugün Ortadoğu’da yaşanan dramlar varsa 16 yıldır iktidarda olanların yol açtığı dramlardır.

Sık sık adaletten bahsediyoruz, adalet yürüyüşü yaptık. Adalet insan olmanın gereğidir. Eğer bir haksızlığa uğradıysanız birilerinin size hakkınızı teslim etmesi lazım. Adalet mülkün, yani devletin temelidir. Adalet bütün dünyayı ayakta tutan temel kavramlardan birisidir. Biz kendi ülkemizde adaleti aramak zorundayız. Adaleti dağıtacak olanların, hakimlerin adaleti yıpratmamaları için hukukun üstünlüğüne göre karar vermeleri gerekir.

‘BU MUDUR ADALET?’

Bir uyuşturucu baronu, daha önce gözaltına alınmıştı, tutuklanmıştı. Ergenekon dönemi sırasında bu baron gizli tanıktı. Sonra kumpas olduğu çıktı ortaya. Bu uyuşturucu baronu tekrar gözaltına alındı. Mahkemeye çıktı, tutuklandı. Ama bir süre sonra serbest bırakıldı. Niye serbest bırakıldı? İktidar partisinden eski m.vekili defalarca beni aradı, baskı yaptı diyor tahliye eden hakim. Bu mudur adalet? Bir daha soruyorum. Bu mudur adalet? Bu adaleti yaratan kişi, şimdi Saray’da oturan kişidir. Yargıya doğrudan doğruya talimat veren kişi Saray’daki kişidir.

‘O savcının derhal görevden alınması lazım’

Eren Erdem olayında da gizli tanık var. Gizli tanık şunu diyor. Erdem’e beni gizli tanık olarak buldular, ‘senin aleyhinde konuşursam benim vergi borçlarımı kapatacaklar’ diyor. Bu baskıyı yapan savcıysa o savcının derhal görevden alınması lazım. Sonra bu gizli tanık gelip diyor ki, ifade vermem istendi. Psikolojim bozuktu diyor. 7 Ocak’a kadar Eren Erdem bekleyecek. Adalete olan güven azalıyor.

Berkin Elvan’ın cenazesine katıldığı için bir genç cezaevinde Berkay Ustabaş. Niçin? FETÖ borsasına verecek parası yok. İçeride dayısı yok. Arkasında Merkel, Trump yok. Doları yok. Sise Bingöl’ün cezaevinde kalamaz raporu var ama içeride. Niçin doları, parası, dayısı yok. Bunlar adalet dediğimiz kavramı yıpratan olaylardır.

Faiz yükselsin diyen Batı’nın egemen güçlerdi. Yükselmesin diyen Erdoğan’dı. Ne oldu? Yükseldi. Tam 3 kat. Türkiye’yi Batı’nın egemen güçleri mi yönetiyor? Saray’da oturan zat mı?

‘KAŞIKÇI CİNAYETİ İÇİN NEDEN TÜRKİYE SEÇİLDİ?’

Adamlar program yaptılar. Katiller uçaklarla geldi, otellere yerleştiler. cinayeti işlediler. Ellerini, kollarını sallayarak ülkelerine döndüler. Katillerin gitmesine niçin izin verildi? Hangi gerekçe ile gitti? Papaz nasıl gittiyse, katiller de öyle gitti. Katiller de gitti, hiç değilse papaz katil değildi. Adamlar ellerini kollarını sallayarak VIP’ten gitti. Bana bu ülkede adalet var diyeceksin ondan sonra…”

Uluslararası hukukun bize verdiği hakkı bir iktidar neden kullanmaz? Konsolosluğun etrafı sarılır, konsolos gözaltına alınırdı. Dünyada ve geçmişte örnekleri var. Böyle dünya lideri mi olur?”Allah konuşturuyor, ‘Biz elimizdeki bilgi ve belgelerin kopyalarını Suudilere verdik’ diyor. Suudi Arabistan’dan bir siyasi yetkili talimat vermese 15 kamu çalışanı buraya mı gelir? Bu talimatı kim verdi, ben de, sen de biliyorsun. ‘Elimizde bilgi ve belgeler var’ diyor. Peki kardeşim, sen neden bu katilleri serbest bıraktın? Cumhurbaşkanlığı görevini neden devre dışı tuttun?. Neden bu cinayet için Türkiye seçildi? Niye Türkiye? Hangi gerekçe ile Türkiye? ‘Sen, burada gazeteciyi öldür, biz seni buraya sağ salim geri getiririz’ dediler. Neden bu

‘KATİLLERİ ERDOĞAN BIRAKTI’

Erdoğan, katilleri Suudi kralının isteği üzerine serbest bıraktı. Katillerin ellerini kollarını sağlayarak çıkmasına göz yumanlar cinayetin ortağıdır