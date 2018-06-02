Kılıçdaroğlu: Millet İttifakı'nın Anayasası hazır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SÖZCÜ'ye konuştu. Kılıçdaroğlu, “Millet İttifakı olarak çalışma yaptık. Başında İbrahim Kaboğlu vardı. Mutabakat metni elimizde” dedi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum ve Amasya gezisinden dönerken SÖZCÜ'nün sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı olarak yeni anayasa çalışması yaptıklarını açıkladı ve “Şu anada elimizde mutabakat metni var” dedi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan için de, “Söyleyecek sözü yok. 16 yılda Türkiye'yi getirdiği nokta bu. Acı, kan, gözyaşı, intihar. Türkiye'nin bu tablonun dışına çıkması lazım. Onun için de Erdoğan'ın siyasetten emekli olması lazım'' yorumunu yaptı. Kılıçdaroğlu şu çarpıcı mesajları verdi:

DÖNÜŞÜ MÜMKÜN DEĞİL: ‘Erdoğan seçilene kadar seçim olacak' söylentileri var. Tekrar bir erken seçimi Türkiye kaldıramaz. Ekonomi de kaldırmaz. Bu saatten sonra da seçimden geri dönüş de mümkün değil. Seçim olur Erdoğan kaybeder, köşesine çekilir. Muharrem Bey cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturur. Millet İttifakı parlamentoda çoğunluğu sağlar ve ülke rahat nefes alır. Erdoğan'ın erken seçim kararı almasını sağlayacak bir makam kalmayacak. Muharrem Bey'den de çok iyi demokrat bir cumhurbaşkanı olur.

DAHA FAZLA YARDIM: AKP kara propaganda yapıyor. Sosyal yardım verdikleri kişilere ‘CHP iktidara gelirse sosyal yardımlarınızı keser' diyor. Bu tamamen bir kara propaganda. Biz onlardan daha fazla yardım yapacağız. 4 milyon 210 bin kişiye ek istidam yaratacağız. 5 yıl içinde kişi başına gelir 9 bin dolardan 15 bin dolara çıkacak. Çiftçinin borç faizlerini tamamen sıfırlayacağız. Asgari ücret net 2 bin 200 olacak. Esnafı kira stopajından kurtaracağız.

PARLAMENTER SİSTEM: İnce cumhurbaşkanı olduktan sonra siyasi partilere bir çağrı yapılması lazım. Demokratik parlamenter sistemin oluşturulması konusunda. Uzlaşma sağlandıktan sonra bunun parlamentodan geçmesi gerekecek. Demokratik parlamenter sistemin güçler ayrılığı ilkesi ile oluşturulması yeni bir anayasayı gerektiriyor.

KABOĞLU İLE HAZIRLADIK: Biz Millet ittifak'ını oluşturan partiler olarak anayasa değişikliği çalışması yaptık. Başında İbrahim Kaboğlu vardı. Bizim hazırlığımız Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra başlamayacak. Daha önce başladı zaten. Üç aşağı beş yukarı bir mutabakat metni şu anda elimizde var.

AYM'NİN RET KARARI: Özellikle sandıkların taşınması doğru değil. Bu bir ülkenin kendi topraklarının bir bölümünde seçim yapamayacak süreci yaşadığını itiraf etmek, ‘Vatandaşların ve sandığın güvenliğini sağlayamıyorum' demektir. AYM'nin bunu güçlendirecek bir karar vermesini doğru bulmuyorum.

GÜLEN'İN İADESİ: İade ile ilgili dosya sadece CHP'ye değil barolara da açılmalı. Eksiklik varsa o eksikliğin de süratle giderilmesi lazım. 85 klasör gönderildiği söyleniyor. 15 Temmuz'da yaşanan olayın ayrıntıları gönderilse, Gülen'in iadesi çok daha rahat sağlanabilirdi. 15 Temmuz tablosunun asıl failinin Gülen olduğu gerçek. Türkiye'ye iadesi yargılanması gerekiyor.