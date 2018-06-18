Kılıçdaroğlu'ndan Baykal'a ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tedavisi devam eden CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı ziyaret etti

Kılıçdaroğlu'ndan Baykal'a ziyaret
18 Haziran 2018 Pazartesi 13:08

Ankara'da dün çeşitli toplantılara katılan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç ile birlikte Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Deniz Baykal'a bayram ziyaretinde bulundu. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette Kılıçdaroğlu'nun, Baykal'ın Ramazan Bayramı'nı kutladığı, iki siyasetçinin seçim kampanyası hakkında sohbet ettiği öğrenildi. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun Baykal'ın sağlık durumu hakkında doktorlarından bilgi aldığı belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğlu #deniz baykal
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