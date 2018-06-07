Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Gidiyorsun Londra'ya borç istiyorsun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü’nde KOBİ'ler Buluşması'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Londra ziyaretini eleştiren Kılıçdaroğlu, 'Gidiyorsun Londra’ya' Bana borç para verin' diye yalvarıyorsun. Tefeciye yakayı teslim etmişsin' dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları:

Dünya iş tanımı diye bir şey var. Herkes her işi yapamaz. Türkiye katma değeri yüksek ürünler üretmek zorunda.Okul öncesi eğitimden başlayacağız. Bütün mahallelerde ücretsiz kreşlerimiz olacak. Kişi başına okunan gazete sayılmıyor, 21. yüzyılda gelişmenin tanımı şudur, küçük ayrıntılarla iş bölümüne giden ülkeler gelişmiş ülkelerdir.İktidar kanadı ekonomide ne yapacağını hiç söylemiyor. İktidar kanadında tık yok. “Yaptık” diyorlar, peki gelecekte ne yapacaksın?

Biz önümüzdeki 50 yılı planlamak zorundayız. Önündeki 50 yılı öngöremeyen ülke geriye gitmeye mahkumdur.Her toplumun planlamaya ihtiyacı vardır. Aileden başlar planlama. Devlet Planlama Teşkilatı kapatıldı bir bakanlığa dönüştürüldü.

Batının egemen güçlerinin telkinleri ile tarımı bitirdik.T arım Teknoloji Liseleri… Sosyal güvenlik primini Milli Eğitim Bakanlığı yatıracak. Daha nitelikli yetişmiş olacak. Okulların donanımında tamamen organize sanayi bölgeleri sorumlu olacak.

Üniversite hocasını farklı düşünüyor diye kapının önüne koyarsan olmaz. Nasıl dijital dünyayı yakalayacağız? Bütün mahallelerde kreş olacak, çocuğun sosyal hayatı gelişecek. Çocuk soru soracak ki dünya ilerlesin, Türkiye ilerlesin.

Soru sormanın ve düşünmenin eğitim sisteminde büyük bir yeri vardır. İnsan Kaynakları Bakanlığı kuracağız.

Asgari ücretten vergi almamak ve asgari ücreti 2 bin 200 lira yapmak istiyoruz.Taşımalı eğitimi tamamen bitireceğiz ve tam zamanlı eğitim. Çocuk kahvaltısını arkadaşları ve öğretmenleri ile yapacak.Baba çocuğuna harçlık veremiyor, kendisini bu yüzden yakan baba var. Sosyal devlet bu durumu ortadan kaldıracak. Eğitim sisteminin yeniden inşa edilmesi lazım. Çocuklarımız at yarışı gibi sınavdan sınava konuşuyor. Çocukluklarını yaşayamıyor.Suç oranlarının en düşük olduğu belediyeler CHP belediyeleridir.240 milyar dolar para ödenecek bir yıl içinde. Ekonomiden niye bahsetmiyorlar? Bu yüzden.

14 yılda harcanan para 2 trilyon dolar harcandı. Ne yaptılar ben çok merak ediyorum? “Köprü yaptık” diyecekler, vatandaş ödüyor köprünün bedelini. Gidiyorsun Londra’ya ” Bana borç para verin” diye yalvarıyorsun. Tefeciye yakayı teslim etmişsin.

Dış politika milli olmak zorundadır, öyle bir dış politika izlediler ki Türkiye kaybediyor. Biz kendi bölgemizde barış istiyoruz. İslam dünyasında kan akıyor. Silahları kim veriyor? Bir gruba Rusya, bir gruba Amerika. Ortadoğu’da barışı sağladıktan sonra Türkiye’yi dolara boğacağız.

Türkiye’yi bölgesinin yıldızı yapacağız. Türkiye’de bu güç var.Herkesle barış içinde yaşayacağız. Anadolu’nun içi boşalıyor, Anadolu’nun içini dolduracağız. KOBİ’lere sıfır faizli kredi vereceğiz