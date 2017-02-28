Kılıçdaroğlu'ndan Suriye ve Rakka operasyonu için referandum önerisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iki konuda daha referandum önerdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu , Suriyelilere vatandaşlık verilmesi ve Rakka operasyonu için referandum yapılmasını teklif etti



"VATANDAŞ 15 YIL ÖNCE KÖMÜRE MUHTAÇTI, ŞİMDİ DE MUHTAÇ"



“BİZİM GENÇLERİMİZ ÇOCUKLARIMIZ SURİYE’DE SURİYE İÇİN ŞEHİT OLUYOR”

“SİGORTA YOK DÜŞÜK ÜCRETLE ÇALIŞIYORLAR BİZİM ÇOCUKLARIMIZ İŞSİZ KALIYOR”



"SURİYELİLERE VATANDAŞLIK VERİLSİN Mİ VERİLMESİN Mİ? REFERANDUMA GİDELİM”

“ONLARA GÖRE ÜST AKILDAN TALİMAT ALMIŞLAR RAKKA’YA GİDECEKLER”



“NEDEN TEK ADAM REJİMİ?”



“KAMUOYUNDAN TEPKİ GELİNCE BUNDAN VAZGEÇTİLER”



“BİR TANE MANTIKLI GEREKÇE GÖSTER EVET DİYEYİM”

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:Bugün 28 Şubat. 28 Şubat’ta bir post modern darbe yaşamıştı Türkiye. Açık ve net söylüyoruz. Herkes bilsin herkes duysun. Herkesin görüşüne, inancına, kimliğine saygımız var. Devlet dediğiniz kurum vatandaşına hizmet eder. Elinde sopayla vatandaşını şekillendirmez. 28 Şubat darbesine ne kadar karşıysak 20 Temmuz darbesine de o kadar karşıyız.Hapishaneler tıka basa dolu, mağdur ailelerin sayısı 1 milyonu aştı. Biz mağdur ailelere sahip çıkınca bizi suçluyorlar: Biz mağdura sahip çıkıyoruz FETÖ’cülere değil.Bütün mağdur ailelere sesleniyorum bizi neyle suçlarlarsa suçlasınlar sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. “Kurunun yanında yaş da yanar” diyor Sayın Başbakan.Nereden nereye geldik biliyor musunuz? Hz “Ömer’in Dicle’nin kenarında bir koyun kaybolsa sorumlusu benim” anlayışından “masum insanları da hapse atarız” anlayışına geldik.15 yıl önce de kömüre muhtaçtı insanlar bugün de kömüre muhtaç. Kendi gelirler 6 kat arttı. Muhtaç ailelerin geliri yükseltmedi. Asıl amaç kişilerin gelirlerini yükseltip kimseye muhtaç hale getirmemektir. Bu ailelerin geliri neden artmıyor. Ne günahı var bu ailelerin. Birileri için Türkiye cennet birileri için cehennem konumunda.Madem kişi başı gelir 3 kat arttıysa neden çiftçiler 2 Trakya büyüklüğünde alanı ekmiyorlar? İstikrar için bizi tek başımıza iktidar yapın diyorlardı. 15 yıldır tek başına hükümetsiniz. Bundna daha büyük istikrar olur mu? 15 yılın sonunda ne oldu? İşsizlik artı. Terörsüz bir Türkiye aldınız Türkiye kan batağı içinde. Bütün komşularla aramızı bozdunuz.Kaç Suriyeli var ülkemizde. Sayıyı kimse bilmiyor. Sayı emin olun 4 milyondan az değil. Bizim gençlerimiz çocuklarımız Suriye’de Suriye için şehit oluyor. Onların gençleri Türkiye’de. Nasıl oluyor bu?Üstelik iş bulup çalışıyorlar. Bizim evlatlarımız işsiz onların işi var. Sigorta yok düşük ücretle çalışıyorlar bizim çocuklarımız işsiz kalıyor.İşsiz arkadaşım artık isyan etmeyecek misin. Bu düzene hayır diyorum demeyecek misin? Hadi diyelim Suriyeliler geldi savaştan kaçtılar. Alırsın kamplarda tutarsın. 81 ilde Suriyeli var. Bakalım kamplarda. Eden kamplarda tutmuyorsun.İş yeri açıyorlar bizim esnafın yanında. Bizim esnaf vergi veriyor Suriyeli vermiyor. Esnaf kardeşim bu düzene hayır demeyecek misin?Şimdi diyorlar ki Suriyelilere vatandaşlık vereceğiz. İnsaf ya insaf. Hangi gerekçeyle vereceksin.İstiyorsa sözüm söz Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi verilmesin mi? Referanduma gidelim.Milletten korkmayacaksınız.35 milyar lira harcadık Suriyeliler için. Bizim vatandaşımızı hastaneye gider sıra bekler Suriyeli beklemez. Bizim vatandaşımızı hastaneye ilaca para öder Suriyeli ödemez. Sevgili vatandaşım bu düzene halen hayır demeyecek misin?Şimdi tutmuşlar Rakka’ya gideceğiz. Onlara göre üst akıldan talimat almışlar Rakka’ya gidecekler.Söylüyorum gidelim millete referandum yapalım. Rakka’ya gideli mi gitmeyelim mi? Anadolu’nun gariban çocukları Rakka’ya gidecek şehit olacak beylerin çocukları Ankara2da İstanbul’da paraları istif edecekler.Bu düzenleme ile parlamenter demokratik sistemden vazgeçiyoruz. Ülkenin bu kadar sorunu varken neden rejimi değiştiriyoruz. Biz illa tek adam rejimi olsun derken Hindistan uzaya roketle 104 nano uydu gönderdi ve dünya rekoru kırdı. Biz nelerle uğraşıyoruz. Tek adama her türlü imkanı verelim diyorlar. Neden tek adam rejimi? Hangi gerekçeyle? Bir Allah’ın kulu da çıkıp anlatsın “şunu için evet deyin” diye.Buldukları tek bir şey var: Hayır diyen teröristtir… Kamuoyundan tepki gelince bundan vazgeçtiler. Bunu söyleyenler terör örgütlerine yardım ve yataklık yapanlardır. İşin garip tarafı da bu. Neden 600 milletvekili? 550 neyinize yetmiyor da 600. Neden meclisi fesih yetkisi veriyorsunuz? Hangi gerekçeyle cumhurbaşkanı taraflı olacak? Bir partinin genel başkanı nasıl hakim tayin edecek ve o hakim nasıl tarafsız olacak? Beşer şaşar diye bir sözümüz var. İnsandır şaşar. Bir kişi hata yapınca faturayı gerektiğinde aile öder. Peki tek adam hata yaparsa? O zaman faturayı millet öder.Bize evet oyu kullanın diyorlar. Bir tane mantıklı gerekçe göster evet diyeyim. Ama ben sana yüzlerce mantıklı gerekçe söylüyorum. Sevgili vatandaşım git huzur içinde hayır de.Yıllar yılı Orhan Gencebay’ın çok güzel bir şarkısını dinleyip söyledik. Hatasız kul olmaz diye. Hata insan ait bir özelliktir. Hatasız kul olmaz. Önemli olan hatadan ders çıkarmaktır.Bir kişiye devleti teslim ederseniz ve o kişiyi birileri kandırırsa 24 saatte, o bile uzun 12 saatte o güçler devleti ele geçirir. İnce ince çalışmaya gerek yok. Bir kişiyi kandırmanız yeter. Böyle bir maceraya ülke sürüklenir mi? Sürüklenmemeli.