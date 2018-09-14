Kılıçdaroğlu: Onurlu bir insansan görevi bırakırsın

Erdoğan'a "İstifa etmek gibi onurlu bir hareket vardır. İstifa et." diye çağrı yapan Kılıçdaroğlu, Katar'dan gelen VIP uçağı da sordu. CHP lideri "Satın alındıysa hata, hediye ise daha büyük bir hata" dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin meclis toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. CHP liderinin gündeminde Suriye’deki İdlib operasyonu ve ekonomideki olumsuz gelişmeler vardı.

Suriye’nin İdlib kentine yönelik operasyonla ilgili “Türkiye, Suriye yönetimi ile ilişkiye geçmeli” teklifini ortaya atan CHP lideri, Ankara’nın “İdlib’de ateşkes” çağrılarına ise “Türkiye kiminle ateşkes yapılmasını öneriyor? Terör örgütleriyle mi? El Nusra’yla mı?” diye konuştu.

“EKONOMİK KRİZ İÇİNDEYİZ”

“Çok ciddi bir ekonomik krizin içindeyiz. Daha başlangıcındayız sonunda değiliz” diyen CHP lideri sözlerini şöyle sürdürdü “Devleti yönetenlerin 3 temel noktada duyarlı olmaları gerekir. Eleştiriye açık olmaları gerekir. Sanayiciden, esnaftan gelen eleştirilere kulak vermek zorundasınız. Onları korkutursanız demokrasi yoktur. İkincisi şeffaf olmak lazım. Şeffaf değilseniz israf ve yolsuzluk vardır. Denetlenebilir olması lazım. Her aşamanın hesabını vermek, Sayıştay, TBMM, yargı tarafından denetlenebilmesi lazım. Tek adam rejimi varsa hesabın sorulmaması demektir. Şu an üçü de yok. Hatta önerilere bile tahammülü yok. Sorduğumuz soruların muhatabı dış güçler mi? Saman, mercimek ithal ediyorsun. Dış güçler mi sana dedi bunu?”

“İSTİFA ET”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faizle ilgili açıklamalarını ve Merkez Bankası’nın dünkü faiz artırımını hatırlatan Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a “İstifa etmek gibi onurlu bir hareket vardır. İstifa et. Onurlu bir insansan görevini bırakırsın. 16 yıldır ülkeyi bu hale getirdin.” diye çağrı yaptı.

UÇAK SORUSU

Katar’dan gelen ve hakkında “400 milyon dolara Erdoğan için satın alındı” ve “Erdoğan’a hediye edildi” diye iki iddia bulunan VIP uçağı da hatırlatan Kılıçdaroğlu; “Satın alındıysa hata, hediye ise daha büyük bir hata. 81 milyon adına cevap bekliyorum. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan birisi hediye ile gezemez.” dedi.