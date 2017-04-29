Kılıçdaroğlu: Oylar sandıkta değil, YSK'da çalınmış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Nisan'da yapılan halk oylamasına ilişkin, "Bizler sandıklara sıkı sıkı sahip çıktık ve vatandaşlarımıza şunu söyledik, 'Sandığa gidin, oy kullanın, sandığın güvenliğini biz alırız.' Biz bunu yaptık, halkımıza verdiğimiz sözü, sonuna kadar tuttuk ama bir geriye dönüp baktık ki oylar sandıkta değil, Yüksek Seçim Kurulunda (YSK) çalınmış. Hırsızlığın adresi, başka bir yer olmuş." dedi.



Kılıçdaroğlu, partisinin, Hilton Garden Otel'de düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, haksız, adaletsiz, hukuksuz bir halk oylaması sürecinin bütün dünyanın gözü önünde yaşandığını savundu.



Bu süreçte devletin bütün kadrolarının, imkanlarının, araçlarının, parasının, forsunun, televizyonlarının kullanıldığını belirten Kılıçdaroğlu, bunların hiçbirinin kendilerini yıldırmadığını, çünkü demokrasi davasına inandıklarını söyledi.



Bu baskıların geleceğini, anayasa görüşmelerinden itibaren bildiklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, CHP'nin dünyanın en köklü dört partisinden birisi olduğunu, zor koşullara rağmen, demokrasiyi inançla ve kararlılıkla savunan gelenekten geldiklerini dile getirdi.



Kılıçdaroğlu, bütün CHP örgütlerine, çorbada tuzu olan herkese yürekten teşekkürlerini sunarak, bir kez daha CHP'nin demokrasi için ne kadar önemli olduğu gerçeğini, sadece Türkiye'ye değil, bütün dünyaya anlatmış olduklarını kaydetti.



Bu süreçte, kurşunlanan, bıçaklanan, saldırıya uğrayan arkadaşlarının olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, bunlara rağmen, inanç ve kararlılıkla sandığa gittiklerini söyledi.



"Biz, çocuklarımızı baskının olduğu bir Türkiye'de değil, demokrasinin yaşadığı bir Türkiye'de yetiştirmek istiyoruz." diyen Kılıçdaroğlu, CHP'nin yaptığı mücadelenin, demokrasi tarihinin dönüm noktalarından birisi olduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu, "O kadar ki 'Hayır' diyenlere 'terörist' dediler, asla aldırmadık. Çünkü biz kim olduğumuzu gayet iyi biliyoruz. Dini en acımasız şekilde istismar ettiler, aldırmadık. Çünkü biz, herkesin inancına saygı duyduk. O kadar ki 'Evet demenin farz, hayır demenin günah olduğunu' anlatmaya çalıştılar. Ama biz inancımıza güveniyorduk. Biz, ülkemizi ve insanlarımızı seviyorduk. İnsanlarımız arasında ayrım yapmama gibi bir gelenekten geliyorduk. Bütün bunlara rağmen biz, kararlılıkla yolumuza devam ettik." diye konuştu.



Yıllarca bir araya gelmedikleri pek çok çevreyle bir araya geldiklerini belirten Kılıçdaroğlu, kendileri gibi düşünen milyonlarca insanın olduğunu gördüklerini ifade etti. Kılıçdaroğlu, "Gördük ki biz, bir demokrasi paydasını oluşturduk ve bunu genişletme ihtiyacındayız. Bu açıdan hepimize büyük görevler düşüyor. Kuşkusuz bunu sadece CHP'liler yapmadı. Eğer bu ülkede seçmenin yüzde 50'den fazlası, demokrasiyi savunup, tek adam rejimine karşı 'Hayır' diyorsa, 'bu sadece ve sadece CHP'nin başarısıdır' dersek doğru olmaz. Ana aktör CHP'dir ama arkasında milyonlar vardır. Dolayısıyla başarı, bu ülkenin, bizim insanımızın başarısıdır." dedi.



"Demokrasi açısından çok önemli"

"Nohut kadar aklı varsa, anlar"

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