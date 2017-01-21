Kılıçdaroğlu: Sokak sokak gezip anlatacağız. Mücadelemiz hayırlı olsun

Anayasa değişikliği dünkü oylama ile TBMM'de kabul edildi. Bu gelişme sonrası CHP, Meclis'te bir grup toplantısı düzenledi.

Bir konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi yargıçlarına seslendi ve teklif edilen maddelere onların da sahip çıkmak zorunda olduğunu söyledi.



Oyların birbirlerini denetleyerek kullanıldığını da belirten Kılıçdaroğlu, torba anayasa değişikliğinin gerçekleştiğini söyledi. Anayasa'nın her değişikliğin ayrı ayrı oylanması gerektiğini belirttiğini açıklayan Kılıçdaroğlu, 54 maddelik değişikliğin tek madde halinde geçtiğini de vurguladı.



Bu değişiklikle saraydan alınıp millete verilen yetkinin, milletten alınıp saraya verildiğini belirten Kılıçdaroğlu, gelinen noktanın bir U dönüşü olduğunu dile getirdi.



Demokrasiye sahip çıkmanın bütün vatandaşların görevi olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, hep birlikte sokak sokak gezeceklerini ve gerçekleri millete anlatacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: "Siz taraflı bir cumhurbaşkanı mı yoksa tarafsız bir cumhurbaşkanı mı istiyorsunuz? Siz camiye, kışlaya, adliyeye siyaset girsin mi girmesin mi istiyorsunuz? Biz camiye, kışlaya, adliyeye siyaset girmesin istiyoruz. Referandumda hayır diyeceğiz. Vatan ve milletimiz için. TBMM'de yapılan bu hatayı milletimiz kesinlikle düzeltecektir. Hep birlikte tarafsız bir cumhurbaşkanı oluncaya kadar, milletin iradesi parlamentoya yansıyıncaya kadar, yasakların olmadığı bir Türkiye ayağa kaldırıncaya kadar mücadele edeceğiz. Mücadelemiz hayırlı olsun."