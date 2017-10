Kılıçdaroğlu: Ülkede dikta yönetimi var

CNN Türk canlı yayınında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'deki istifa operasyonundan, FETÖ soruşturmalarına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CNN TÜRK’te ‘Gece Görüşü’ programında gazeteciler; Hande Fırat, Abdulkadir Selvi, Serpil Çevikcan ve Erdem Gül’ün sorularını yanıtladı. Yerel ve genel seçimler konusunda “Hodri meydan” mesajını yineleyen Kılıçdaroğlu “Hem hazırız hem de alacağız” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde İstanbul’daki yapılaşma için sarf ettiği “İstanbul’a ihanet ettik” sözlerine de değinen CHP lideri, daha önce ortaya çıkan ‘kupon arazi’ tartışmalarını hatırlatarak “Bir ülkenin başbakanı, cumhurbaşkanı neden bir arsanın alım satımıyla ilgilenir?” diye tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, tutuklu CHP’li vekil Enis Berberoğlu için ise “Olmayan bir suçtan hapiste. Milletvekili yargılanabilir ama tutuklanamaz. Bütün milletvekillerinin serbest bırakılması kanısındayız” ifadelerini kullandı.



Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satırbaşları özetle şöyle;



DENİZ BAYKAL’IN SAĞLIK DURUMU



Yakından izliyoruz. Arkadaşlarımız sürekli oradalar. Buraya gelmeden önce Deniz beyin doktoruyla görüştüm. İyileşmeye doğru bazı gelişmelerin olduğunu ifade etti. Sağlığına kavuşması en önemli temennimiz. Deniz bey için ne gerekiyorsa hekimler seferber olmuş durumda. Yürekten teşekkür ediyoruz. Bütün dualarımız Deniz beyle..



Tıbben ne gerekiyorsa yapılıyor. Ailesinin talebi üzerine doktor getirildi. Ailenin isteği üzerine başka bir doktor görsün diye getirildi. Bakıldı, göründü. Hastanenin yaptığı işlemlerin doğru olduğu belirlendi. Bu bir denetim değil. Hastane bunu da reddetmedi.



ERKEN YEREL SEÇİM TARTIŞMASI



Bizim varlık nedenimiz demokrasi. nüfusunun yarısı tarafından seçilen belediye başkanları tarafından yönetilmesi gerekirken bakıyorsunuz bu belediye başkanlarının bazıları görevden alınıyor ya da istifa ettiriliyor. Bu çağrıyı niye yapıyoruz. Demokrasinin namusunu kurtarmak için yapıyoruz. Bu belediye başkanlarını ben seçmedim. Ben de oyumu verdim biri seçildi. Seçimle gelen seçimle gider. Yolsuzluğu varsa ne yapılması gerektiği açıktır. Bu süreci yok ediyorsunuz. Bir kısmını kayyum atayarak görevden alıyorsunuz. diğerlerini istifaya zorluyorsunuz. Ya da gereğini yaparız diyorsunuz. Ne demek gereğini yaparım? İstifa etmezsen hapishaneye gönderirim. Bu aşağılayıcı bir suçlama. Seçilen bir kişiyi bir başka otorite bir oydan fazla yetkisi olmayan kişinin istifaya zorlaması doğru değil. Seçimle gelen belediye başkanı yoksa orada demokrasiden söz edilmez. Demokrasinin namusunu kurtaralım. Demokratik yollar tıkanmamış olur.





MELİH GÖKÇEK’İN İSTİFA TARTIŞMASI



Ben demokrasiyi savunuyorum. Melih Gökçek seçimle geldi. Topbaş seçimle geldi. Eğer siz seçimi demokrasi için vazgeçilmez görüyorsanız bunun gereğinin yapılması lazım. Bir kişi istifa edeceksiniz diyor? Neden?



Metal yorgunluğu diye bir şey yok. bir belediye başkanında bu niye olsun? Savcılar, bakanlık var? Veneyi yapamadı? Yapamıyorsa bir daha aday göstermezsiniz. Ama görev süresi dolmadan görev süresini belirleyen halktır. Yasda neyi öngörüyorsa. Bırakın halka hesap vermeyi eşine hesap veremez duruma geldi. Neden korkuyorsun? Hangi gerekçeyle kim baskı yapıyor sana. Ne diyecekler, ‘gereğini yaparım’ dedi ben de korktum istifa ettim mi diyecekler. Niye korktunuz, koca adamsınız.



Melih Gökçek’le tartıştım. Ama bunlar demokratik standartlar içerisinde oldu. Sonuçta demokratik bir ortamda tartışıldı. hiç bir yasada yeri olmayan bir yöntemi belirliyorsunuz. İstifa et, etmem siz bilirsiniz diyorsunuz. Şantajla makamında atılabilir mi? Bu demokrasinin bittiği noktadır. Ülkede dikta yönetimi var.



İSTİFA EDEN BELEDİYE BAŞKANLARI CHP’DEN ADAY OLABİLİR Mİ?



Melih Gökçek’i aday olarak düşünmeyiz. Neden düşünelim. Kendi içlerinde kavga ediyorlar. Ya demokrasiye inanırsınız veya bir daha demokrasi sözcüğünü kullanmazsınız. Kendi içlerinde hesaplaşma yaşıyorlar. Bu en önemlisi ahlaka aykırı. Ben demokrasinin ahlakının kurtarmaya çalışıyorum. Gelin seçimi erkene alalım. 17 ay beklemeye gerek yok. Erkene alır ve demokratik şekilde yaparsak demokrasi kazanır. 367 oy gerekiyor diyorlar. Taahhütte bulunuyorum. gelin anayasa değişikliği yapalım.



ERKEN SEÇİM YAPILIRSA NASIL BİR BAŞARI BEKLİYORSUNUZ



Onu bilmiyorum. Metal yorgunluğu hikaye. Kendi içlerinde sorunlar yaşıyorlar. AKP kendi içinde sorun yaşıyor. Onların sorunları güvensizlik endeksi. Güvensizlik sendromu yaşanıyorsa kendi tükenmişliğini hazırlar. Tükenmişlikten çıkış arayışı bu. Şantajla, tehditle. Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden kişi Türkiye’yi kaosa sürükleyemez. Siz orada ülkeyi yöneteceksiniz. Ne demek belediye başkanı istifa etsin? Ahmet Davutoğlu’na da istifa edeceksin dediler, etti. Tek bir cümle edemedi. Bugün neden istifa edeyim diyen belediye başkanları kadar olamadı. Bu da yerel darbe. Meydanlarda bağırıyorlar ey Kılıçdaroğlu neredesin diye, yanıt veriyorum; buradayım. Demokrasiyi katlediyorsunuz. Sen de demokrasiyi savunuyorsan benim dediğimi yapacaksın. Sen milletten kaçıyorsun gayet net.



Nedir bu AKP içindeki hesaplaşma nereden çıkıyor?



Pek çok alanda var, başında rant paylaşımı var. Büyük kentlerde yapılan operasyonda rant paylaşımı var. Yolsuzluk dosyaları gizlenemiyor. Bir de tek adama kayıtsız koşulsuz itaat var. Tam bir kazan kaynıyor orda. Bunu bakanlar düzeyinde de görmek mümkün. Siz demokrasiyi rafa kaldırdığınız andan itibaren toplum zaten rahatsız bundan AKP’lilerin rahatsızlık duymaması imkansız. Tehdit ve şantajla bir ülkeyi nereye kadar yöneteceksiniz. İçten içe çürüyen bir mekanizma.



Tükenmişliği neye göre izah diyorsunuz? Referandumda %54 oy alındı



%54 YSK ve hükümetin kararıyla gerçekleştirildi. Devletin bütün imkanları, valileri kaymakamları kullanıldı. Ona rağmen bu karara ancak YSK kararıyla erişebildiler. Bugün ben adım gibi eminim evet oyu verenlerin büyük kısmı pişman. Bugün bütün seçmenler dönemde söylediklerimin tamamının doğru çıktığını görüyorlar. Biz seçim çağrısı yaptığımız zaman çekiniyorlar çünkü halkın bunları gördüğünü biliyorlar. Hodri meydan diyorum; yerel seçimse yerel seçim, genel seçimse genel seçim, cumhurbaşkanlığı seçimiyse cumhurbaşkanlığı seçimi. Hodriye hodri diyemezler. Üç gün daha fazla yönetmek için ülkeyi felakete götürürler.



Yerel seçim çağrınıza milletvekili ve cumhurbaşkanlığını da eklemeyi düşünüyor musunuz?



Diğer seçimleri de erken yapalım derlerse neden yapmayalım. Bugün Türkiye yönetilmiyor. En büyük telaşlarını biliyorum ekonomi daha da kötüye gidecek. Hodri meydan diyorum; yerel seçimse yerel seçim, genel seçimse genel seçim, cumhurbaşkanlığı seçimiyse cumhurbaşkanlığı seçimi.



İktidar da hodriye hodri derse ne zaman seçim olur sizce?



Hodriye hodri diyemezler. Üç gün daha fazla yönetmek için ülkeyi felakete götürürler



Erken seçim olursa tablonun değişeceğini düşünüyor musunuz?



Bu ülkenin insanının sağ duyusuna güveniyorum. Bizim gördüğümüzü sokaktaki vatandaşta görüyor. Halkın üstünde korku imparatorluğu gibi bir şey kuruldu.



Denetimden korkan parti değiliz. Belediye başkanı hesap verme makamındadır. Verilmeyecek hesabımız yok. Yerel seçimleri öne alalım dedik. Kaçmak için bahane arıyorlar. Çekinmiyoruz korkmuyoruz. Niye kaçıyorsunuz. Nufüsün yüzde 41’i atanan belediye başkanları tarafından yönetilecek. Böyle bir rezalet olamaz.



ADALET YÜRÜYÜŞÜ’NÜN ÖNCESİ VE SONRASININ ANKETLERE YANSIMASI NASIL OLDU?



Yerel seçimlerde erken seçim istiyoruz. O yüzden aday göstermiyoruz. Aday göstermenin mantığı yok. Karar aldık MYK’da. Yerel seçim çağrısı yaptık. Demokrasi kan kaybetti, Dünya gülüyor. Kazanırız kazanmayız orası ayrı. Demokrasi bir kişini iki dudağına teslim edilemez.



Adalet yürüyüşü AKP’li vatandaşların önemli kısmı bizi destekliyorlar. yürüyüşte parti bayrağı taşımadık herkesin aradığı adaleti dile getirdik. Herkesin acısı aslında. Nerede var adaletsizlik. Hapiste, mahkemede, taşerın içşilerde… hiç bir yerde yok. Adalet Yürüyüşümüzün özünde de bu yatıyordu. 80 milyonun ortak talebidir. Hak hukuk adalet dedik. Yürüyemez dediler yürüdür. birileri geceleri uyuyamadı. Uyuyamasın diye yaptık. Talimatla adalet dağıtılmaz. Biz bunu da hatırlattık.



2019 SEÇİMLERİ



Kaybedecek. büyük kentleri de kaybedecekler. Demokrasiye zarar vermiş partini ayakta durması imkansız. Eskiden seçim dediğimizde gelirlerdi. şimdi köşe bucak kaçıyorlar. Özgüveni gitti. Baskıyla şnatajla ayakta kalabilir miyim arayışına girdiler. Yönetici konumunda olan bir kişiden bahsediyorum.



KİM BU İSİMLER?



Saray’da oturanlar. Şu an paralel devlet tam anlamıyla var. Başbakan var. Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal edeb zat var ülkeyi yönetiyor. Dışişleri açıklamalarını kim yapıyor? İbrahim Kalın yapıyor. Niye konuşmuyor Dişişleri Bakanı? İki tane paralel devlet var. Biri egemen diğeri korkudan sesini çıakramıyor. Kaos yaşanıyor. Dış politkada büyük olaylar yaşanırken niye İbrahim Kalın konuşuyor? Geri dönüp gidiyor sözcü. İbadi’ye laf laf etti, dün gitti karşıladı. Doğru kendi düzeyinde değildir, onun düzeyi Başbakan. Aldı kendi düzeyine çıkardı. Irak’ın iç sorunları Cumhurbaşkanın değil, Dışişleri Bakanı ve Başbakanı ilgilendirir.



BİNALİ YILDIRIM’LA GÖRÜŞME



İki kişi arasında yapılan bir görüşmenin ayrıntılarını vermem doğru değil ama pek çok kaygımı dile getirdim.



YEREL VE GENEL SEÇİMLER…



Erken genel seçim teklifi gelirse kabul ederiz. Demokrasiyi kurtarmak için çağrı yaptık.



HAZIRSINIZ O ZAMAN?



Hem hazırız hem de alacağız.



ANKARA İÇİN MANSUR YAVAŞ? İSTANBUL ADAYI İÇİN İPUCU VERİR MİSİNİZ?



Referandum geçti ve önümüzde iki seçenekli yapı var. Demorkasiyi ve tek adam rejimini savunanlar. Önümüzdeki seçimler demokrasi tercihi seçimleri.. Hayır bileşenlerinin çok ötesinde bir durum.



Adaylar konusunda şunu söyleyebilir miyim? Bugünden İstanbul adayımız budur, Ankara adayımız budur diye bir tercihte bulunmak olmaz.



CHP DIŞINDAN SÜRPRİZ İSİMLER OLABİLİR Mİ?



Neden olmasın. Adaylar arasında anket yapmak zorundayız. Belde halkı ne diyor? Şöyle yöneteceğim diyecek. Projelerini ortaya koyacak.



MEVCUT VEKİLLERDEN BELEDİYE BAŞKANI ADAYI OLABİLİR Mİ?



Bana gelmiş talep yok. İsim bildirenler ama çok erken bu. istanbul haricinde Anadolu’da bazı kentler için geliyor bu talepler.



İSTANBUL İÇİN BİR ADAY PROFİLİ BELİRLEDİNİZ Mİ?



Evet.



ÇEVRE BAKANINA CEVAP



Kayseri’de belediye başkanlığı yaparken neler yaptığını ben biliyorum. İstanbul’u CHP mi yönetiyor? Adam İstanbul’u yıllardır kendi partisinin yönettiğinin farkında bile değil, bir de bakanlık koltuğuna oturmuş. Kendi imzasıyla Bakırköy’e giderken bir sahil yolu vardı eskiden, denizle yol arasında sadece ağaçlar görünürdü. Şimdi artık sadece beton görünüyor. Bu kişi o ağaçlar yıkılsın diye imza atarken vicdanı sızladı mı? Hangi gökdeleni CHP yaptı. Bakan olsa böyle konuşmaz.



İHANET TARTIŞMASI



Hatırlar mısınız Erdoğan’ın yaptığı bir konuşma medyaya yansımıştı. İstanbul’daki kupon araziler benden sorulacak diye. Bir ülkenin başbakanı, cumhurbaşkanı neden bir arsanın alım satımıyla ilgilenir? İhanet sözcüğünü de kullanan ben değilim, Erdoğan’ın kendisi söylüyor.



CUMHURBAŞKANIYLA İLGİLİ İŞGAL EDEN ZAT DİYORSUNUZ. CUMHURBAŞKANI ORAYA %52 İLE GELDİ



Herkesin cumhurbaşkanı, başbakanı olmaktan çıktı ne zaman ki AKP genel başkanı oldu. Tarafsızlığını unuttu. Biz o seçimi gayrımeşru ilan ettik. Bugün halkın büyük bir kesimi anayasa referandumunun meşru olmadığını kabul ediyor.



MHP İLE İLİŞKİLER… MHP’NİN TAVRINI NASIL GÖRÜYORSUNUZ?



Biz durduğumuz yerdeyiz. Bugün de aynı pozisyondayız. Neyi eleştiriyorsak bugün de aynı şeyleri söylüyoruz. Değişen biz değiliz, değişen karşı taraf. Neden değiştin şeklinde özel bir eleştiri getirmiyoruz. Ama Türkiye’nin bekasından söz edeceksek biz durdurğumuz noktada durmakta haklı olduğumuzu düşünüyoruz.



İYİ PARTİ’Yİ NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?



Sayın Meral Akşener’in ayrı bir parti kurması öteden beri söyleniyordu. Merakla bekliyoruz. Hayırlı olsun. Niye parti kurdunuz söyleyeceğimiz söz yok. Meral hanım partisini kurdu. Takdir edecek olan halkın kendisidir. Nazım Hikmet Kültür Merkezi’ni belediye başkanımız bütün siyasi partilere açıyor. Tıpkı arena gibi. Nazım Hikmet Kültür Merkezi bir CHP’li belediye tarafından yönetiliyor ama halka açık. Bir sürü toplantılar yapılıyor. Özel olarak Meral Hanım için yapılmış bir şey yok.



AYTUN ÇIRAY’IN İSTİFASI



Ben milletvekillerinin seçildiği partilerin içinde görev yapmalarını arzu ederim. Ama zamanla uyumsuzluklar olabilir, o zaman istifa edebilir bağımsız olurlar. Ama parti değişimlerini tutarlı bulmuyorum.



Aytun Bey’i aday göstermekten pişman değilim. Darbe Komisyonu’nda da görev aldı. Görevini yaptı, çalıştı. Anladığım kadarıyla merkez sağda bir oluşumu gerçekleştirmek için Meral Hanım’in yanında yer almak istedi.



Bir kadının siyasette yer almak demokrasi açısından bir kazanımdır.



CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYI



Biz demokratik bir partiyiz. Her zaman seçim yapıyoruz. Demokrasiyi içimize sindirmiş vaziyetteyiz. Cumhurbaşkanlığı adayı için de elbette oturulup bakılacaktır. Partiler mezarlığına baktığınızda bir sürü parti var ama CHP en güçlü partilerden biridir. Biz kararlarımızı demokratik ölçülerde alırız. Elbet bir Cumhurbaşkanı adayımız olacak. Elbette CHP’nin aday olacak. Göreceğiz hep birlikte.





SİZİN ADAYLIĞINIZ?



Bunu seslendirenler var ama erken.



SEÇİM İKİNCİ TURA KALIRSA…



Şüpheniz olmasın her durum için planımız var. Her şeyi planlıyoruz.



MÜFTÜ NİKAH YETKİSİ TARTIŞMASI



Müftüler de imamlar da toplumun saygıdeğer kişileridir. Böyle bir tartışmayı imam ve müftü endeksli götürmek toplumu ayrıştırır.



NİYE İTRAZ EDİYORSUNUZ O ZAMAN?



Devlet dediğiniz kurumda bir iş bölümü vardır. Ben ameliyata girip ameliyat yapamam. Hekimler yapar. Ama her hekim de her ameliyatı yapamaz. Yani devlet liyakat esaslı gelişir. Biz nikah işine toplumun öteden beri gelen kuralları uygun olarak yapar. Kimler yapıyor, seçimle gelenler yapıyor. Kaynaşmayı öngören sistem olarak gelmiş.



Dini nikah sosyolojik gerçek. Şimdi sorun Şurada. Yarın farklı dine mensup biri “bizim din adamımız da nikah kıysın” derse ret gerekçemiz yok.



AMA DEVLET MEMURU DEĞİLLER?



Onu da devlet memuru yapın derler. Bu Lozan’ı tartışmaya açacak. Buna hakkınız yok. Lozan konusu bizim hassas olduğumuz bir konu. Bu yasa kutuplaşmaya yol açacak



LAİKLİK ENDİŞENİZ VAR MI?



Yok.



2019 ADAYI PARTİ GENEL BAŞKANI OLMASIN DİYORDUNUZ? ADAY OLURSANIZ



Söylemlerimiz ortada. Cumhurbaşkanı’nın partilerden bağımsız 810 milyonu kucaklyan biri olmasını isteriz. Hiç kimse Abdullah Gül aleyhine bir şey demedi. Aynı şekilde Ahmet Necdet Sezer, Turgut Özal için de… İlk kez biri iki ayrı koltukta oturuyor. İkili yapıyı gündeme getiriyor ve kutuplaşmaya neden oluyor.



ABDULLAH GÜL’LE TEMASINIZ VAR MI? ÇATI ADAY OLACAK İDDİASI



Hayır. Öyle bir temasım yok. Ben ziyarete gittim. Oturup ülke sorunları üzerine konuştum. Bazı düşünceleri kendisine ifade ettim. Kendisine her zaman saygı duyarım. Türkiye’nin sorunları üzerine konuştuk.



ABDULLAH GÜL TARAFSIZ MIYDI?



Büyük ölçüde. Ama Anayasa aykırı bazı kararnameleri imzaladığını biliyorum.



DIŞ POLİTİKA



4 yılda terörü bitiririz. Parti olarak bitireceğiz. Bu konuda çok kararlıyız. Öğrenci yurdu sorunun 1 yılda bitireceğiz. Teşaorn işçiler en geç 6 ayda kadroya alacağız. Fransa, ABD, AB, Irak’ıyla, hepsiyle barışı sağlayacağız. Bunu yapmak zorundayız.



ABDULLAH GÜL’LE İLGİLİ İZLENİMLERİNİZ?



Abdullah Gül ülkenin sorunlarını dkkatle izliyor. Zaman olursa tekrar görüşmek isterim.



GÜL’ÜN EŞİ PARTİSİYLE AYNI ŞEYİ DÜŞÜNMEDİĞİ SÖYLENİYOR



Kamoyunda yaptığı açıklamalarda da ifade etti bunu.



TUTUKLU VEKİLLER



Milletvekili hapse atılmaz. GAzetci haber yaptı diye hapse mi atılır. Haber niteliği taşıyorsa neden hapse atarsanız? Sayın Davutoğlu’na ve Yıldırım’a da teklif ettim. Demokratik standartlar için bu yasaları geçirelim. Şimdi AB fasıl açsın biz yapalım. Bu yasaları çıkaralım sözünü tut diyelim.



BÜYÜKADA TUTUKLAMALARI



Tam bir facia. Türkiye’de yargı bağımsız değil. Bu tablo beni rahatsız ediyor. Hiç kimsenin can ve mal güvenliği derken bunu kast ediyorum. Mahkemede tarafsız değilse can ver mal güvenliğim yoktur. İnsanlar bağımsız mahkeme isterler. Hakim adalet sağıtmalı. Bunlar yok Türkiye’de.



FETÖ İLE MÜCADELE



FETÖ ile mücadele ttiklerine inanmıyorum. FETÖ ile mücadele edilecekse bunun siyasi ayağını ortaya çıkarmak lazım. Bu FETÖ’cüleri devletin içine kim yerleştirdi, kim dedi ‘ne istedilerse verdik diye’, FETÖ soruşturmasını yapan savcının elinden dosyalar alındı başkasına verildi. Hükümetin darbeden haberi vardı. Kim diyebilir yoktu.



RIZA SARRAF OLAYI



Rıza sarraf olayı var mesela her ABD’ye gidenin ilk talebi Rıza Sarraf’ın serbest bırakılması. Herhalde Sarraf verdiği rüşvetleri açıklayacak, herhalde bundan endişe duyuluyor. Ama asıl büyük rüşveti kimin aldığını bilmiyoruz. Açıklasın kime ne verdiğini biz de bilelim.



ERDOĞAN’IN KORUMALARINA GÖZALTI KARARI



BM’nin bir kararı var değil mi, İran’a ambargo konusunda ama bizimkiler dedi ki ‘biz ona uymayacağız. Bu uluslarararası hukuka aykırı. ABD bunu kendi güvenliğine yönelik bir tehdit olarak görüyor. rüşvet alanlar burada yargılansaydı böyle olmazdı. Cesareti olan bir siyasi iktidar bakanları da diğerlerini de yüce divana gönderir. Bakanların rüşvet aldığı kesin ama Reza yarın konuşursa bir deprem olur. Bundan endişe duyuyorlar. Birileri endişe duyuyorsa bundan korkuyordur.



ABD İLE VİZE KRİZİ



ABD ile ilşkilerin bu boyuta gelmesi bizi de rahatsız ediyor. Biz de karşı çıktık.



BAĞDAT HÜKÜMETİ VE İRAN’LA YAPILAN İŞBİRLİĞİNİ DOĞRU BULUYOR MUSUNUZ?



Bölgede dengeleri korumamız lazım. Her devletin karlı çıkacağı bir politikayı oluşturmamız lazım.



Türkiye’nin izlediği yanlış politika nedeniyle Rusya Suriye’de daha önemli hale geldi. Dış politikadaki hataları hemen telafi edemezsiniz.



Sayın Erdoğan başbakanken bir yurt dışı gezisine katıldım, tercümeyi Dışişleri bürokratlarına değil kendi milletvekillerine yaptırıyorlardı. Bu Dışişleri’ni aşağılamaktır. Bugün yine Dışişleri Bakanlığı devre dışı.