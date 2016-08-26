26 Ağustos 2016 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Kılıçdaroğlu'ndan Cizre açıklaması

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cizre'de gerçekleşen hain saldırı ile ilgili açıklama yaptı

    26 Ağustos 2016 Cuma 13:39
    Kılıçdaroğlu'ndan Cizre açıklaması
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili "Terör öyle bir noktaya geldi ki bir siyasal partinin tek başına çözemeyeceği olay haline dönüştü. Bu konuda bütün siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının, bütün vatandaşların ortak hareket etmesi gerekiyor. Siyaset kurumunun biraz daha kendisini öne çıkarması ve bu sorunların çözümü konusunda biraz daha aktif rol üstlenmesi gerekir diye düşünüyorum" dedi.

    "SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ"

    CHP lideri Kılıçdaroğlu, dün Artvin'de konvoyuna gerçekleştirilen terörist saldırıda şehit olan Jandarma Er Fatih Çaybaşı'nın cenaze törenine katılmak üzere Erzincan'a hareketinden önce Ankara Esenboğa Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde bu sabah gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili görüşleri sorulan Kılıçdaroğlu, "Bugünkü saldırılar gerçekten son derece acı ve vahim. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılar var. Bir an önce inşallah taburcu olurlar. Ailelerine sabırlar diliyoruz. Türk milletinin başı sağ olsun. Gerçekten çok acı. Bugün Erzincan'da şehidimizi sonsuzluğa uğurlayacağız. Onunla helalleşmeye gidiyorum. Allah sabır versin. Ailesiyle de görüşeceğiz. Türkiye bu tür acıları hak etmiyor. Bütün insanlarımızın yüreği ağzında. Ne söyleyeceğini bilmiyor. Sözün bittiği yerdeyiz aslında. Bunların önlemlerinin alınması lazım. Terör öyle bir noktaya geldi ki bir siyasal partinin tek başına çözemeyeceği olay haline dönüştü. Bu konuda bütün siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının, bütün vatandaşların ortak hareket etmesi gerekiyor. Elbette ortak hareket ederken, kınıyoruz, lanetliyoruz ama siyaset kurumunun biraz daha kendisini öne çıkarması ve bu sorunların çözümü konusunda biraz daha aktif rol üstlenmesi gerekir diye düşünüyorum" diye konuştu.


    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu Cizre

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY Fuar, sıcağı kovacak mı?
  • Kaan ALİŞAN Kaan ALİŞAN Faiz daha da düşebilir
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    banner160
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz