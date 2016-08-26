"SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ"



Haber Kaynağı: DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili "Terör öyle bir noktaya geldi ki bir siyasal partinin tek başına çözemeyeceği olay haline dönüştü. Bu konuda bütün siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının, bütün vatandaşların ortak hareket etmesi gerekiyor. Siyaset kurumunun biraz daha kendisini öne çıkarması ve bu sorunların çözümü konusunda biraz daha aktif rol üstlenmesi gerekir diye düşünüyorum" dedi.CHP lideri Kılıçdaroğlu, dün Artvin'de konvoyuna gerçekleştirilen terörist saldırıda şehit olan Jandarma Er Fatih Çaybaşı'nın cenaze törenine katılmak üzere Erzincan'a hareketinden önce Ankara Esenboğa Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde bu sabah gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili görüşleri sorulan Kılıçdaroğlu, "Bugünkü saldırılar gerçekten son derece acı ve vahim. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılar var. Bir an önce inşallah taburcu olurlar. Ailelerine sabırlar diliyoruz. Türk milletinin başı sağ olsun. Gerçekten çok acı. Bugün Erzincan'da şehidimizi sonsuzluğa uğurlayacağız. Onunla helalleşmeye gidiyorum. Allah sabır versin. Ailesiyle de görüşeceğiz. Türkiye bu tür acıları hak etmiyor. Bütün insanlarımızın yüreği ağzında. Ne söyleyeceğini bilmiyor. Sözün bittiği yerdeyiz aslında. Bunların önlemlerinin alınması lazım. Terör öyle bir noktaya geldi ki bir siyasal partinin tek başına çözemeyeceği olay haline dönüştü. Bu konuda bütün siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının, bütün vatandaşların ortak hareket etmesi gerekiyor. Elbette ortak hareket ederken, kınıyoruz, lanetliyoruz ama siyaset kurumunun biraz daha kendisini öne çıkarması ve bu sorunların çözümü konusunda biraz daha aktif rol üstlenmesi gerekir diye düşünüyorum" diye konuştu.