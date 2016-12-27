Kış saati uygulamasına geçilecek mi? Hükümet noktayı koydu

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, yaz saati uygulamasında değişiklik olmayacağını söyledi

Saatler geri alınacak mı sorusunun cevabını Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş verdi. Kurtulmuş herkesin merak ettiği konuyla ilgili son noktayı koydu: Yaz saati uygulamasında değişiklik yok.



Kurtulmuş, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamada bulundu, soruları yanıtladı.



Tartışmalara neden olan yaz saati uygulamasıyla ilgili bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı sorulan Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Yaz saati uygulamasıyla ilgili herhangi bir çalışmamız yok. Geriye alma şeklinde bir niyetimizin olmadığını ifade etmek isterim" diye yanıt verdi.