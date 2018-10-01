Kocaoğlu'nun kararına CHP'den ilk tepki

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, konuk olduğu programda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun "Aday değilim" çıkışıyla ilgili "Üzüldük ama CHP açısında bir güç kaybı anlamına gelmez" dedi

Kocaoğlu'nun kararına CHP'den ilk tepki
01 Ekim 2018 Pazartesi 13:48

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Aziz Kocaoğlu'nun "aday değilim" açıklamasıyla ilgili olarak "Benim için de sürpriz oldu. Genel merkezimiz bilgilendirilmiş midir bilmiyorum. Önümüzdeki saatlerde anlaşılır" dedi.

"ELBETTE ÜZÜLÜRÜZ AMA..."

NTV canlı yayınında konuşan Özel, CHP olarak Aziz Bey'in bu kararına saygılıyız. İzmir'de Büyükşehir Belediye başkanlığı yapabilecek çok sayıda arkadaşımız var. Elbette üzülürüz ama CHP açısından bir güç kaybı anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.

Etiketler; #chp #aziz kocaoğlu #özgür özel
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