Kültürpark'ta köy pazarı kurulacak

Millet İttifakı CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, Kültürpark'a köy pazarı kuracaklarını bildirdi.

Tunç Soyer'in basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir projelerini "1. Cemre" ve "2. Cemre" buluşmalarıyla kamuoyuyla paylaşan Tunç Soyer, üçüncüsünü ise 19 Mart'ta Kadifekale'de duyuracak.

17 başlık altındaki projelerinin tamamını kamuoyu ile paylaşacak Soyer, ilk 100 gün içinde tamamlayacağı projelerin listesini de açıklayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tunç Soyer, her biri üzerinde titizlikle çalışılan çok sayıda projeleri olduğunu belirterek, "Bir yandan İzmir kırsalındaki kooperatiflerin üretimini desteklerken, diğer yandan şehir merkezinde, Kültürpark'ta bir de köy pazarı kuracağız. Böylelikle hem kırsal bölgedeki İzmirlilerin ekonomisi güçlenecek, hem şehirde yaşayanlar ucuz ve sağlıklı gıdaya ulaşacak. Yani birbiri arasında kendiliğinden sinerji oluşan, akıllı projelerini gündemimize alacağız." ifadelerini kullandı.

Emekçilere seslendi

Öte yandan Soyer, dün Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Genel-İş, KESK ve TÜMBEL-SEN’in üyeleri, emekçileriyle bir araya geldi. Konak’ta büyük bir kalabalıkla ve “Emekçi Dostu Başkan”, “Halkçı Başkan” sloganlarıyla karşılanan Tunç Soyer, işçi ve emekçilerle alkışlar eşliğinde Çav Bella şarkısını söyledi. DİSK ve Genel-İş İzmir örgütlerinin başkanlarının “31 Mart’ta Tunç Başkanı destekliyoruz” açıklaması, coşkuyu daha da artırdı. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Milletvekili Kani Beko ile Ednan Arslan ve CHP İlçe Belediye Başkanlarının da eşlik ettiği buluşmada Tunç Soyer, şöyle konuştu:

“Demokrasi, ekmek, aş, refah demektir. Demokrasi olmadan kalkınma mümkün. Ama öyle olunca bu refah sadece bir zümrenin ekmeğini büyütüyor. Demokrasiye sahip çıkmazsak ekmeğimiz küçülür. İzmir, demokrasinin kalesidir. O kalenin surları da emekçiler ve alın teri dökenlerdir. Sizden tek ricam var. Emeğinizi, alın terinizi esirgemeyin. Bu kentin refahını birlikte büyütmek zorundayız. Bu kentin refahını sizin alın terinizle ve emeğinizle büyüteceğiz. Ben de bu refahı eşit olarak paylaştıracağım. Bu refahı adil olarak paylaştırmazsam akşam başımı yastığa koyduğumda uyuyamam.”

Refahı büyütmek için demokrasinin, örgütlenmenin ve birlikte çalışmanın önemine değinen Soyer, “Akıl, vicdan ve cesaretimizi bileştirmek zorundayız. Emekçilerimize yalnızca işgüçleri nedeniyle değil, bize rehber olan düşünceleri için de derin saygı duyuyorum. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber, ya hiç birimiz. Bu, tek kişinin hayali olamaz. Hepimizin hayali. Biz bunu hak ediyoruz. Ben size inanıyorum. Siz de bana inanın. Güzel günler göreceğiz. El ele, kol kola birlikte çalışacağız” dedi.