Mahir Polat: Bergama Zeus Sunağı vatanına ne zaman dönecek?

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, yasadışı yollarla Berlin’e götürülen ve “dünyanın sekizinci harikası” olarak nitelendirilen Bergama Zeus Sunağı’nı Bakan Ersoy’a sordu. İnsanlığın ortak mirası olarak kabul edilen Zeus Sunağı’nın, ülkemize getirilmesi için yürütülen çalışmaların hangi aşamada olduğunu soran Polat, “Zeus Sunağı’nın anavatanı olan Anadolu topraklarına getirilmesi için bugüne kadar hangi çalışmalar yürütülmüştür? Bakanlığınızın bu konuda izlediği bir yol haritası var mıdır?” sorularını yöneltti.

TBMM Çevre Komisyonu Üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, yasadışı yollarla Berlin’e götürülen ve orijinaline uygun olarak inşa edilen Pergoman Museum’da bir araya getirilerek sergilenen Bergama Zeus Sunağı’nı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a sordu. “Dünyanın sekizinci harikası” olarak nitelendirilen Bergama Zeus Sunağı’nın ülkemize getirilmesi için yürütülen çalışmaların hangi aşamada olduğunun açıklanmasını isteyen Polat, “Zeus Sunağı’nın anavatanı olan Anadolu topraklarına getirilmesi için bugüne kadar hangi çalışmalar yürütülmüştür? Bakanlığınızın bu konuda izlediği bir yol haritası var mıdır? Alman makamlarıyla son dönemde iletişim sağlanmış mıdır?” sorularını yöneltti.



Mahir Polat

İadesi çok önemli

CHP’li Polat, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde, İzmir’in Bergama İlçesi’ndeki Pergamon ören yerinde Alman mühendis Carl Humann tarafından 1868-1878 yılları arasında yapılan küçük kazılar sonucu bulunan mimari ögelerin, yasadışı yollarla Berlin’e götürüldüğünün bilindiğini anımsattı. Kaçırılan bu mimari ögeler ile Bergama Zeus Sunağı’nın, Berlin’de orijinaline uygun olarak inşa edilen Pergamon Museum’da bir araya getirilerek, 1930’lu yıllardan itibaren ziyarete açıldığını hatırlatan Polat, şöyle devam etti:

“Eserin, ülkemize iadesi için 1991 yılından bu yana çalışmalar başlatılmış, ancak aradan geçen sürede herhangi bir aşama kaydedilememiştir. Ülkemiz için büyük önem taşıyan ve tarihi açıdan büyük kıymeti bulunan Bergama Zeus Sunağı, Helenistik dönemin şaheserlerinden biri sayılmaktadır. Hatta bazı kaynaklar, Bergama Zeus Sunağı’ndan ‘dünyanın sekizinci harikası’ olarak söz etmektedir. Bu kadar büyük bir öneme sahip olan bu eserin, anavatanı olan ülkemize iadesi büyük önem taşımaktadır.”

Yol haritanız var mı?

Tarihi açıdan büyük önem taşıyan ve insanlığın ortak mirası olarak sayılan Zeus Sunağı’nın, ülkemize getirilmesi için yürütülen çalışmaların hangi aşamada olduğunu soran Polat, “Zeus Sunağı’nın anavatanı olan Anadolu topraklarına getirilmesi için bugüne kadar hangi çalışmalar yürütülmüştür? Bakanlığınızın bu konuda izlediği bir yol haritası var mıdır? Varsa içeriği nedir? Yoksa olacak mıdır?” sorularını yöneltti.

İletişim sağlandı mı?

Polat, “dünyanın sekizinci harikası” olarak da nitelendirilen Zeus Sunağı’yla ilgili olarak Alman makamlarıyla son dönemde herhangi bir iletişim sağlanıp sağlanmadığının açıklanmasını isteyerek, önergesinde şu sorulara yer verdi: