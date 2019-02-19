Manisa'da ilçeler de güçlü olacak

CHP ve İYİ Parti'den Millet İttifakı'nın Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orkun Şıktaşlı, bir günde Saruhanlı, Akhisar, Ahmet ve Alaşehir İlçeleri'nde CHP ile İYİ Partili teşkilatlarıyla görüştü. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Şıktaşlı, Manisa'nın kalkınması için 17 ilçe belediye başkanı ile her zaman koordineli bir şekilde çalışacağını ifade ederek, "Taahhüt ederim ki ilçe belediye başkanlarımız büyükşehir belediye başkanı gücünde olacak. Birbirimizle ortak çalışacağız" dedi.

İlk olarak Saruhanlı İlçesi'ni ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Şıktaylı'ya eşi Nesrin Şıktaşlı, CHP İl Başkanı Semih Balaban, İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Ünal Abdullah Gül, Millet İttifakı'nın Saruhanlı Belediye Başkan Adayı Zeki Bilgin, CHP Saruhanlı İlçe Başkanı Aysun Avcı, İYİ Parti Saruhanlı İlçe Başkanı Seyhan Özdemir ve partililer eşlik etti. CHP ve İYİ Parti teşkilatlarında partililere buluşan Şıktaşlı Saruhanlı'da Manisa ve ilçe için yapacakları projeler hakkında kısa bilgiler verdi. Yaklaşık bir saat boyunca ilçe teşkilatında partilileri de dinleyen Şıktaşlı, daha sonra ilçe esnafını ziyaret ederek hayırlı işler diledi. İlçe esnafı tarafından sıcak karşılanan Şıktaşlı, 31 Mart Yerel Seçimleri için destek istedi.

Saruhanlı ziyaretinden sonra Akhisar'a geçen Orkun Şıktaşlı, burada da CHP ve İYİ Parti teşkilatlarıyla buluştu. Partililerle istişarelerde bulunan Şıktaşlı, ziyaret ettiği ilçelerde Millet İttifakı'nın adaylarının büyük bir coşku ve umutla karşılandığını ve 31 Mart yerel seçimlerine kadar Manisa'da girilmedik kapı ve sıkılmadık el bırakmayacaklarını ifade etti. Şıktaşlı'ya CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP Akhisar İlçe Başkanı Av.İsmail Fikirli, İYİ Parti İlçe Başkanı Mustafa Kındıroğlu, Millet İttifakı'nın Akhisar Belediye Başkan Adayı Besim Dutlulu eşlik etti. Partililere neden aday olduğu hakkında bilgi veren Millet İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Şıktaşlı, tüm ilçelere eşit mesafede olmak, ilçelerin tamamının eşit hizmetler almasını sağlamak ve özellikle Manisa ile birlikte tüm ilçelerin kalkınmasını sağlamak amacıyla aday olduğunu ifade etti.

Tek merkezden yönetim olmaz

Millet İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orkun Şıktaşlı, ilçelerde partililer ile yaptığı buluşmada, Manisa'ya nasıl kalkındıracaklarını ve ilçeleri nasıl güçlendirecekleri hakkında çeşitli bilgiler verdi. Manisa'nın asla merkezden yönetilen bir kent halinde olmayacağının altını çizen Şıktaşlı, "Hizmetlerin tasarlanması son 5 yıldır hep merkezden oldu. Buna karşılık olarak da sıkıntıları sorunları bilmeyen bir büyükşehir belediyesi ilçelere gerekli olan hizmetleri veremedi. Taahhüt ederim ki ilçe belediye başkanlarımız Büyükşehir belediye başkan gücünde olacak. Birbirimizle ortak çalışacağız. Hizmetler yerinde fikir alışverişi içerisinde olacak. Unutulmasın ki İYİ Parti'nin Büyükşehir belediye Başkan Adayı CHP'nin de Büyükşehir Belediye Başkan Adayıdır. Milletin adayıdır. Bunu herkes böyle bilsin" diye konuştu.