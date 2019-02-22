Melek Eroğlu: Sorunu yerinde çözeceğiz

Konak Belediye Başkan Adayı Melek Eroğlu, “Mahallerimizden belediyemize gönül köprüsü kuracağız. Bizim için uzak yakın yok. Bütün hemşehrilerimize aynı mesafede duran, aynı hizmeti taşıyacak olan belediyecilik anlayışı var. Oturduğumuz yerden değil, sorunları olduğu yerde çözen insanımızın yanında yöneten belediyecilik anlayışı ile çalışacağız” dedi.

Cumhur İttifakı AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Melek Eroğlu, Hatay Murat Reis Mahallesi ve Yeşillik Caddesi’nde esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla kucaklaştı. Mahalle sakinlerinin sohbet davetlerini geri çevirmeyen Eroğlu, “Bugüne kadar neredeyse hiç girilmemiş ve maalesef yok sayılmış Konak’ta yaşamak zorunda kalan hemşehrilerimiz bizim belediyecilik anlayışımızla yepyeni bir dönem yaşayacak. Ayrıma tabi tutulmadan herkese eşit hizmet götüreceğiz. Semtler ve mahalleler arasında uçurum kalkacak. Daha yeşil, daha etkin, daha huzurlu bir Konak olacak. Konak’ta yaşamak ayrıcalık olacak. Kimse artık başka ilçelere göç etmek zorunda kalmayacak. Hemşehrilerimiz, kısa süre içerisinde kaliteli hizmetle buluşup potansiyeli gün yüzüne çıkan ilçemizde yaşamak isteyecek. Konak her alanda cazibe merkezi olacak, ilk tercih edilen ilçe olacak” diye konuştu.